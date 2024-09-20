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"Страшнее, чем Россия". В конфликте на Украине США забыли главную угрозу - 20.09.2024, ПРАЙМ
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"Страшнее, чем Россия". В конфликте на Украине США забыли главную угрозу
"Страшнее, чем Россия". В конфликте на Украине США забыли главную угрозу - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Страшнее, чем Россия". В конфликте на Украине США забыли главную угрозу
Косвенная война с Россией ослабила Соединенные Штаты, однако они упустили из виду своего главного противника - Китай, говорится в материале издания The Hill. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T13:08+0300
2024-09-20T13:19+0300
политика
сша
китай
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Косвенная война с Россией ослабила Соединенные Штаты, однако они упустили из виду своего главного противника - Китай, говорится в материале издания The Hill."Для интересов Запада и мирового порядка под началом США Китай представляет собой угрозу гораздо бóльшую, чем Россия. Если планы России в основном ограничиваются соседями, то Китай стремится сместить США с позиции ведущей мировой державы", - говорится в материале публикации.Авторы заметили, что украинский конфликт стоит Америке очень дорого, но американская помощь не смогла переломить ход событий. Военные арсеналы США и западные военные мощности оказались недостаточными для решения проблемы.Кроме того, председатель КНР не хотел бы, чтобы конфликт в Украине закончился, потому что это позволит США обратить внимание на Индо-Тихоокеанский регион, где решается судьба мирового порядка. США не смогут противостоять Китаю и укрепить свою стратегическую ось с Россией, если не изменят свои геополитические цели и не признают реальность, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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китай
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сша, китай
Политика, США, КИТАЙ
13:08 20.09.2024 (обновлено: 13:19 20.09.2024)
 
"Страшнее, чем Россия". В конфликте на Украине США забыли главную угрозу

The Hill: участие США в конфликте на Украине попросту не в интересах Америки

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© AFP / Jason Lee/Pool
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Косвенная война с Россией ослабила Соединенные Штаты, однако они упустили из виду своего главного противника - Китай, говорится в материале издания The Hill.
"Для интересов Запада и мирового порядка под началом США Китай представляет собой угрозу гораздо бóльшую, чем Россия. Если планы России в основном ограничиваются соседями, то Китай стремится сместить США с позиции ведущей мировой державы", - говорится в материале публикации.
Авторы заметили, что украинский конфликт стоит Америке очень дорого, но американская помощь не смогла переломить ход событий. Военные арсеналы США и западные военные мощности оказались недостаточными для решения проблемы.
Кроме того, председатель КНР не хотел бы, чтобы конфликт в Украине закончился, потому что это позволит США обратить внимание на Индо-Тихоокеанский регион, где решается судьба мирового порядка. США не смогут противостоять Китаю и укрепить свою стратегическую ось с Россией, если не изменят свои геополитические цели и не признают реальность, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году
Вчера, 16:51
 
ПолитикаСШАКИТАЙ
 
 
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