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Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица" - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица"
Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица"
Арбитражный суд Московской области по заявлению двух производителей алкоголя ООО "Родник и К" и ООО "Русский север", которые ранее входили в холдинг Global... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:26+0300
2024-09-20T09:26+0300
россия
суд
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению двух производителей алкоголя ООО "Родник и К" и ООО "Русский север", которые ранее входили в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка, а сейчас принадлежат Российской Федерации, запретил кипрской структуре Global Spirits, владеющей брендом "Хортица", продолжать разбирательство с российскими компаниями в суде на Кипре. "Запретить… GSH Trademarks Limited продолжать разбирательство в Окружном суде Никосии Республики Кипр… по иску… к ООО "Родник и К", ООО "Русский север", - говорится в опубликованном 18 сентября определении суда. Кипрский иск GSH Trademarks Limited заявлен в защиту ее прав на серию товарных знаков "Хортиця". Арбитражный суд Московской области, запрещая истцу продолжать разбирательство, сослался на санкции, введенные в отношении российских юрлиц в Европе, которые препятствуют заявителям "в осуществлении надлежащей правовой защиты", а также свидетельствуют "об отсутствии беспристрастности в осуществлении правосудия со стороны иностранных судебных органов". Как сообщал в мае источник РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, подконтрольных Черняку, спонсирующему ВСУ на вырученные в РФ доходы. Этим компаниям, в частности, принадлежит бренд "Хортица". Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".
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россия, суд, кипр
РОССИЯ, суд, КИПР
09:26 20.09.2024
 
Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица"

Суд в Москве запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда "Хортица"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению двух производителей алкоголя ООО "Родник и К" и ООО "Русский север", которые ранее входили в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка, а сейчас принадлежат Российской Федерации, запретил кипрской структуре Global Spirits, владеющей брендом "Хортица", продолжать разбирательство с российскими компаниями в суде на Кипре.
"Запретить… GSH Trademarks Limited продолжать разбирательство в Окружном суде Никосии Республики Кипр… по иску… к ООО "Родник и К", ООО "Русский север", - говорится в опубликованном 18 сентября определении суда.
Кипрский иск GSH Trademarks Limited заявлен в защиту ее прав на серию товарных знаков "Хортиця".
Арбитражный суд Московской области, запрещая истцу продолжать разбирательство, сослался на санкции, введенные в отношении российских юрлиц в Европе, которые препятствуют заявителям "в осуществлении надлежащей правовой защиты", а также свидетельствуют "об отсутствии беспристрастности в осуществлении правосудия со стороны иностранных судебных органов".
Как сообщал в мае источник РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, подконтрольных Черняку, спонсирующему ВСУ на вырученные в РФ доходы. Этим компаниям, в частности, принадлежит бренд "Хортица".
Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".
 
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