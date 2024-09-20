Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240920/sud-851682131.html
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:35+0300
2024-09-20T09:35+0300
суд
wartsila
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску "Балтийского завода" о взыскании с бывшего иностранного партнера около 7,6 миллиона евро, следует из материалов дела. "Wartsila Oyj Abp – кассационная жалоба", – сообщается в карточке дела. Дата слушания в суде третьей инстанции пока не назначена. Первоначально в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области не удовлетворил иск "Балтийского завода" о взыскании с Wartsila Oyj около 7,6 миллиона евро по семи независимым гарантиям на случай невыполнения обязательств по поставкам оборудования. Но в июле по жалобе судозавода Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать соответствующие средства с финской компании. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solution. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале также удовлетворил иск "Балтийского завода" о запрете Wartsila Oyj инициировать или продолжать спор с предприятием в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, wartsila
суд, Wartsila
09:35 20.09.2024
 
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"

Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом" на 7,6 млн евро

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску "Балтийского завода" о взыскании с бывшего иностранного партнера около 7,6 миллиона евро, следует из материалов дела.
"Wartsila Oyj Abp – кассационная жалоба", – сообщается в карточке дела.
Дата слушания в суде третьей инстанции пока не назначена.
Первоначально в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области не удовлетворил иск "Балтийского завода" о взыскании с Wartsila Oyj около 7,6 миллиона евро по семи независимым гарантиям на случай невыполнения обязательств по поставкам оборудования. Но в июле по жалобе судозавода Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать соответствующие средства с финской компании.
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solution.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале также удовлетворил иск "Балтийского завода" о запрете Wartsila Oyj инициировать или продолжать спор с предприятием в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии.
 
судWartsila
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала