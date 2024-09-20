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Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"

Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом" - 20.09.2024, ПРАЙМ

Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T09:35+0300

2024-09-20T09:35+0300

2024-09-20T09:35+0300

суд

wartsila

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску "Балтийского завода" о взыскании с бывшего иностранного партнера около 7,6 миллиона евро, следует из материалов дела. "Wartsila Oyj Abp – кассационная жалоба", – сообщается в карточке дела. Дата слушания в суде третьей инстанции пока не назначена. Первоначально в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области не удовлетворил иск "Балтийского завода" о взыскании с Wartsila Oyj около 7,6 миллиона евро по семи независимым гарантиям на случай невыполнения обязательств по поставкам оборудования. Но в июле по жалобе судозавода Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать соответствующие средства с финской компании. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solution. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале также удовлетворил иск "Балтийского завода" о запрете Wartsila Oyj инициировать или продолжать спор с предприятием в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, wartsila