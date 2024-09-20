https://1prime.ru/20240920/sud-851682131.html
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:35+0300
2024-09-20T09:35+0300
2024-09-20T09:35+0300
суд
wartsila
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску "Балтийского завода" о взыскании с бывшего иностранного партнера около 7,6 миллиона евро, следует из материалов дела. "Wartsila Oyj Abp – кассационная жалоба", – сообщается в карточке дела. Дата слушания в суде третьей инстанции пока не назначена. Первоначально в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области не удовлетворил иск "Балтийского завода" о взыскании с Wartsila Oyj около 7,6 миллиона евро по семи независимым гарантиям на случай невыполнения обязательств по поставкам оборудования. Но в июле по жалобе судозавода Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать соответствующие средства с финской компании. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solution. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале также удовлетворил иск "Балтийского завода" о запрете Wartsila Oyj инициировать или продолжать спор с предприятием в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, wartsila
Финская Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом"
Wartsila оспорила в кассации решения по спору с "Балтзаводом" на 7,6 млн евро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу финской компании Wartsila Oyj на решения нижестоящих судов по иску "Балтийского завода" о взыскании с бывшего иностранного партнера около 7,6 миллиона евро, следует из материалов дела.
"Wartsila Oyj Abp – кассационная жалоба", – сообщается в карточке дела.
Дата слушания в суде третьей инстанции пока не назначена.
Первоначально в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области не удовлетворил иск "Балтийского завода" о взыскании с Wartsila Oyj около 7,6 миллиона евро по семи независимым гарантиям на случай невыполнения обязательств по поставкам оборудования. Но в июле по жалобе судозавода Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать соответствующие средства с финской компании.
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solution.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале также удовлетворил иск "Балтийского завода" о запрете Wartsila Oyj инициировать или продолжать спор с предприятием в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии.