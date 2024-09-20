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Суд арестовал десятерых фигурантов "дела Wildberries"
Суд арестовал десятерых фигурантов "дела Wildberries" - 20.09.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал десятерых фигурантов "дела Wildberries"
Басманный суд Москвы арестовал десятерых обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:58+0300
2024-09-20T16:58+0300
2024-09-20T16:58+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал десятерых обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Кроме того, сообщается, что заседания проходят в закрытом режиме. Шестеро фигурантов были арестованы до 18 ноября, а еще четверо - в пятницу.Ранее 18 сентября в офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой пострадало семь человек, двое из них погибли.Владиславу Бакальчуку, одному из основателей Wildberries, было предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Он был задержан на 48 часов. Татьяна Бакальчук, супруга Владислава, заявила, что ее муж и его сообщники пытались захватить офис компании, полностью отрицая его заявление о намерении провести переговоры. Она назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
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россия, суд, wildberries
Суд арестовал десятерых фигурантов "дела Wildberries"
Басманный суд Москвы арестовал десятерых фигурантов "дела Wildberries"
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал десятерых обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Кроме того, сообщается, что заседания проходят в закрытом режиме. Шестеро фигурантов были арестованы до 18 ноября, а еще четверо - в пятницу.
Ранее 18 сентября в офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой пострадало семь человек, двое из них погибли.
Владиславу Бакальчуку, одному из основателей Wildberries, было предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Он был задержан на 48 часов. Татьяна Бакальчук, супруга Владислава, заявила, что ее муж и его сообщники пытались захватить офис компании, полностью отрицая его заявление о намерении провести переговоры. Она назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries