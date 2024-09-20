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Раскрыты самые зависимые от российского минерального сырья страны - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты самые зависимые от российского минерального сырья страны
Раскрыты самые зависимые от российского минерального сырья страны - 20.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыты самые зависимые от российского минерального сырья страны
Германия, США, Финляндия и Литва вошли в перечень недружественных страх, наиболее зависимых от минерального сырья из России, следует из подсчетов агентства РИА... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T05:59+0300
2024-09-20T05:59+0300
россия
германия
сша
минеральное сырье
поставки
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Германия, США, Финляндия и Литва вошли в перечень недружественных страх, наиболее зависимых от минерального сырья из России, следует из подсчетов агентства РИА Новости.Так, согласно данным, в прошлом году Россия занимала ведущие места по добыче более чем 12 видов минерального сырья. Издание проанализировало данные по импорту этих товаров недружественными странами.Выяснилось, что российский алюминий является самым востребованным у недружественных стран, его импортировали 37 государств. Больше всего этого металла из России закупила Греция (19,3 процента от ее импорта), а также Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).Кроме того, 26 стран из числа недружественных активно покупал российский титан. Больше всего от него зависели Германия (42,2 процента от объема импорта), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран. Из них самые большие доли сырья из России покупали Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента). По шесть государств приобретали добытые в России кобальт и поташ (карбонат калия). Более половины (54,6%) эстонского импорта пришлось на российский кобальт, а вот поташ среди недружественных больше всего закупала Польша, но лишь 3% от всего импорта. Также по четыре недружественные страны импортировали из РФ аммиак и палладий. Российский аммиак занял 90,7% литовского и 17,5% бельгийского импорта, а палладий был особенно востребован в США - 39,2%, Италии - 29,1% и Японии 24,2%. Российские платину, селен и вольфрам в 2023 году закупало очень малое число недружественных государств и в весьма маленьких объемах. Теллур из РФ и вовсе закупали только Нидерланды, но тем не менее на него пришлось более пятой части импорта. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия является мировым лидером по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.
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россия, германия, сша, минеральное сырье, поставки
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, минеральное сырье, поставки
05:59 20.09.2024
 
Раскрыты самые зависимые от российского минерального сырья страны

Германия и США вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ

© РИА Новости . Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкВакуумная установка для перегонки мазута
Вакуумная установка для перегонки мазута - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Германия, США, Финляндия и Литва вошли в перечень недружественных страх, наиболее зависимых от минерального сырья из России, следует из подсчетов агентства РИА Новости.
Так, согласно данным, в прошлом году Россия занимала ведущие места по добыче более чем 12 видов минерального сырья. Издание проанализировало данные по импорту этих товаров недружественными странами.
Выяснилось, что российский алюминий является самым востребованным у недружественных стран, его импортировали 37 государств. Больше всего этого металла из России закупила Греция (19,3 процента от ее импорта), а также Болгария (7,4 процента) и Эстония (5,7 процента).
Кроме того, 26 стран из числа недружественных активно покупал российский титан. Больше всего от него зависели Германия (42,2 процента от объема импорта), Бельгия (15,7 процента) и Франция (10,2 процента). Пользовался популярностью и никель: его покупали 18 стран. Из них самые большие доли сырья из России покупали Финляндия (90,9 процента), Эстония (16,8 процента), Германия (11,5 процента) и Чехия (10,9 процента).
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По шесть государств приобретали добытые в России кобальт и поташ (карбонат калия). Более половины (54,6%) эстонского импорта пришлось на российский кобальт, а вот поташ среди недружественных больше всего закупала Польша, но лишь 3% от всего импорта.
Также по четыре недружественные страны импортировали из РФ аммиак и палладий. Российский аммиак занял 90,7% литовского и 17,5% бельгийского импорта, а палладий был особенно востребован в США - 39,2%, Италии - 29,1% и Японии 24,2%.
Российские платину, селен и вольфрам в 2023 году закупало очень малое число недружественных государств и в весьма маленьких объемах. Теллур из РФ и вовсе закупали только Нидерланды, но тем не менее на него пришлось более пятой части импорта.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия является мировым лидером по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСШАминеральное сырьепоставки
 
 
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