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Сийярто рассказал, как "вся Европа" продолжает торговать с Россией

Сийярто рассказал, как "вся Европа" продолжает торговать с Россией - 20.09.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, как "вся Европа" продолжает торговать с Россией

Вся Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую, а не в обход санкций, заявил по итогам заседания 15-й российско-венгерской... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T22:38+0300

2024-09-20T22:38+0300

2024-09-20T22:41+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Вся Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую, а не в обход санкций, заявил по итогам заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Антироссийские санкции не работают, потому что значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем так или иначе сохранить экономическое сотрудничество с Россией... Я хотел бы подчеркнуть - вся Европа торгует с Россией, некоторые это отрицают, а у нас в этом необходимости нет... Разница в том, что мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос", - сказал Сйиярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. Обращаясь к представителям венгерских фирм на российско-венгерском бизнес-форуме, Сийярто отметил, что им никогда придется не отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, потому что в Венгрии это не ругательство. В качестве доказательства массового обхода санкций со стороны европейских компаний Сийярто назвал резкий рост импорта российских энергоносителей в Индию и экспорта оттуда в страны ЕС.

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