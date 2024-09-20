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Общество не созрело: куда ведет массовое внедрение цифрового рубля

Общество не созрело: куда ведет массовое внедрение цифрового рубля - 20.09.2024, ПРАЙМ

Общество не созрело: куда ведет массовое внедрение цифрового рубля

Год назад в России появилась новая форма национальной валюты — цифровой рубль, выпущенная в дополнение к уже привычным наличному и безналичному рублю,... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T08:00+0300

2024-09-20T08:00+0300

2024-09-20T08:00+0300

мнения аналитиков

цифровая валюта

цифровой рубль

цифровые активы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Год назад в России появилась новая форма национальной валюты — цифровой рубль, выпущенная в дополнение к уже привычным наличному и безналичному рублю, представляющая собой токен или уникальный электронный код. Поскольку единственным эмитентом цифрового рубля выступает ЦБ РФ, он является стабильной валютой и обеспечен золотовалютными резервами страны.Недавно ЦБ РФ объявил о начале второго этапа пилотирования цифрового рубля, в рамках которого увеличится количество участников проекта (до 10 тысяч) и расширится функционал операций, доступных для новой формы национальной валюты. Уже с 2025 года планируется начать массовое внедрение цифрового рубля в России.Сегодня в открытом доступе огромный объем информации о цифровых финансовых активах, криптовалютах и цифровом рубле, что затрудняет четкое разграничение данных понятий, это ведет к недоверию населения к цифровому рублю. В первую очередь, важно разделить понятия цифрового рубля и криптовалюты. Последняя не имеет физического выражения и зависит от проявленного к ней интереса. Криптовалюта бывает двух видов: коины (или монеты) и токены (цифровые активы). На данный момент криптовалюта в РФ находится в жестких правовых рамках: запрещена любая ее реклама, нет инфраструктуры и достаточной законодательной базы для комфортной работы с ней.Преимущества цифрового рубляС точки зрения стратегии развития экономики цифровой рубль задумывался как инструмент, предоставляющий преимущество b2b-сегменту и государству (регулятору). Важно отметить: на первый взгляд может показаться, что внедрение цифрового рубля – это в первую очередь затраты, однако полученный финансовый эффект может их перекрыть уже в перспективе года.Одно из ключевых преимуществ данной формы валюты — абсолютная прозрачность происхождения денежных средств по всей цепочке: от выпуска валюты до последнего владельца. Это обеспечивается технологией блокчейн, на базе которой создается цифровой рубль. Прозрачность операций значительно снижает нагрузку на проверяющие и контролирующие налоговые органы, а также ведомства, задействованные в проведении всевозможных конкурсов, тендеров и госзакупок.Внедрение цифрового рубля в расчеты между юридическими лицами позволит упростить процесс взаимодействия и сократить проверки компаний в десятки тысяч раз, что значительно оптимизирует человеческий и временной ресурс, как регуляторов, так и участников бизнеса. Эффект достигается за счет исключения ряда проверок на благонадежность контрагента.Кроме того, мы живем в эру цифровых мошенничеств: с переводами, счетами, картами. Транзакции с использованием цифрового рубля происходят моментально, при этом новая форма валюты выигрывает здесь и за счет прозрачности и обратимости: вся история с момента эмиссии до обладания цифровым рублем у себя на счету видна, а операцию можно отменить. Блокчейн же, на базе которого он находится, обеспечивает структуризацию данных и безопасность их передачи и хранения, что не могут обеспечить в полной мере традиционные формы национальной валюты.Еще одним преимуществом цифрового рубля, несомненно, является возможность его использования в режиме офлайн – проведение оплаты без подключения к сети особенно важно для жителей из отдаленных уголков страны, где не всегда есть интернет-покрытие.Потенциальные трудности массового внедренияОднако для простых граждан в ближайшие несколько лет отсутствуют очевидные преимущества использования цифрового рубля в повседневной жизни. Это может являться одним из факторов, замедляющих процесс внедрения и широкого распространения цифрового рубля. Также важно отметить, поскольку счета будут открыты только в ЦБ РФ, то он обладает неограниченной властью над ними.Основным отличием от безналичной формы валюты, которое может помешать массовому внедрению цифрового рубля, является невозможность его использования для накопления денежных средств – на цифровой кошелек не начисляются проценты. Новую форму валюты можно применять исключительно для проведения платежных операций. Также цифровой рубль нельзя использовать для получения кредита или проведения расчетов по нему, ведь эти операции осуществляются исключительно с использованием банковского счета. Затруднить процесс внедрения также может и то, что с использованием цифрового рубля банк становится необязательным участником процесса, поэтому к нововведениям важно адаптироваться и банкам, при необходимости внедрять новые продукты.Одной из особенностей блокчейна является его децентрализованный характер. Узлы или сеть компьютеров работают вместе для проверки и записи транзакций — такая система используется для криптовалют. Для цифрового рубля используется другой тип блокчейн-платформы — специализированная площадка ЦБ РФ. На данный момент общество еще не созрело для использования подобных децентрализованных моделей, поэтому сейчас особенно важно внедрить цифровой рубль в банковскую инфраструктуру.Сегодня развитие цифровых национальных валют в мире находится на различных стадиях:На данный момент цифровой рубль — уже внедренная инициатива, которая имеет огромный потенциал в скором будущем. В целях повышения доверия населения к новому типу национальной валюты и стимулирования его использования необходимо проведение масштабной образовательной и просветительской работы. Экспертам же нужно найти продуктовое применение цифрового рубля для физических лиц, которое обеспечит желание его использовать.Автор - Мария Ковалева, финансовый контролер Arthur Consulting

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Мария Ковалева https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851552116_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_14c91557fbd31f9d8449e790de6fe521.jpg

Мария Ковалева https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851552116_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_14c91557fbd31f9d8449e790de6fe521.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Мария Ковалева https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851552116_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_14c91557fbd31f9d8449e790de6fe521.jpg

мнения аналитиков, цифровая валюта, цифровой рубль, цифровые активы