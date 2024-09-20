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Китай нарастил импорт российских удобрений до рекордного объема
Китай нарастил импорт российских удобрений до рекордного объема - 20.09.2024, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт российских удобрений до рекордного объема
Китай за первые восемь месяцев текущего года приобрел удобрений из России на рекордные 976 миллионов долларов, что почти на треть больше показателя годом ранее, | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T23:02+0300
2024-09-20T23:02+0300
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экономика
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импорт удобрений
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Китай за первые восемь месяцев текущего года приобрел удобрений из России на рекордные 976 миллионов долларов, что почти на треть больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Российский экспорт в августе в Китай вырос за месяц на 17% и втрое за год – до 114,5 миллиона долларов. В основном Россия продавала в Китай калийные удобрения - их продажи в январе-августе подскочили в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 854,5 миллиона долларов. Экспорт азотных удобрений увеличился в 2,6 раза - до 1,3 миллиона долларов. А вот смешанные удобрения, наоборот, потеряли популярность - их закупки китайскими компаниями уменьшились на 17% - до 120 миллионов долларов. Россия в этом году стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, потеснив прошлогоднего лидера Белоруссию. Та сейчас вторая с поставками на 585 миллиона долларов против 1,2 миллиарда годом ранее. Тройку лидеров замыкает Канада, экспорт откуда вырос на 18% и составил 514 миллионов долларов по итогам января-августа.
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китай, импорт удобрений, россия
Экономика, КИТАЙ, импорт удобрений, РОССИЯ
Китай нарастил импорт российских удобрений до рекордного объема
Таможня: КНР увеличила импорт удобрений из РФ на треть - до рекордных $976 млн
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Китай за первые восемь месяцев текущего года приобрел удобрений из России на рекордные 976 миллионов долларов, что почти на треть больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Российский экспорт в августе в Китай вырос за месяц на 17% и втрое за год – до 114,5 миллиона долларов.
В основном Россия продавала в Китай калийные удобрения - их продажи в январе-августе подскочили в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 854,5 миллиона долларов. Экспорт азотных удобрений увеличился в 2,6 раза - до 1,3 миллиона долларов.
А вот смешанные удобрения, наоборот, потеряли популярность - их закупки китайскими компаниями уменьшились на 17% - до 120 миллионов долларов.
Россия нарастила поставки зерна в Китай до рекордных значений
Россия в этом году стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, потеснив прошлогоднего лидера Белоруссию. Та сейчас вторая с поставками на 585 миллиона долларов против 1,2 миллиарда годом ранее. Тройку лидеров замыкает Канада, экспорт откуда вырос на 18% и составил 514 миллионов долларов по итогам января-августа.