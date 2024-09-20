https://1prime.ru/20240920/ukraina-851682268.html

В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине

В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине - 20.09.2024, ПРАЙМ

В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине

Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T09:46+0300

2024-09-20T09:46+0300

2024-09-20T09:46+0300

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сша

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выборы в сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.Замглавы МИД добавил, что американцам следует поменять свое поведение и не придавать такого значения выборам в их стране.“Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов”, - сказал Рябков в ходе беседы с РИА Новости на полях Евразийского женского форума. Ранее издание Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины считают период между выборами главы Белого дома и его инаугурацией подходящим для мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.

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россия, сша, украина, выборы в сша