https://1prime.ru/20240920/ukraina-851682268.html
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине - 20.09.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине
Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:46+0300
2024-09-20T09:46+0300
2024-09-20T09:46+0300
россия
сша
украина
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.Замглавы МИД добавил, что американцам следует поменять свое поведение и не придавать такого значения выборам в их стране.“Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов”, - сказал Рябков в ходе беседы с РИА Новости на полях Евразийского женского форума. Ранее издание Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины считают период между выборами главы Белого дома и его инаугурацией подходящим для мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.
https://1prime.ru/20240919/ukraina-851678093.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, выборы в сша
РОССИЯ, США, УКРАИНА, выборы в США
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине
Рябков: календарь выборов в США не имеет значения для переговоров с Украиной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Замглавы МИД добавил, что американцам следует поменять свое поведение и не придавать такого значения выборам в их стране.
“Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов”, - сказал Рябков в ходе беседы с РИА Новости на полях Евразийского женского форума.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины считают период между выборами главы Белого дома и его инаугурацией подходящим для мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.
"Могут отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине