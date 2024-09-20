Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240920/ukraina-851682268.html
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине - 20.09.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине
Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:46+0300
2024-09-20T09:46+0300
россия
сша
украина
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.Замглавы МИД добавил, что американцам следует поменять свое поведение и не придавать такого значения выборам в их стране.“Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов”, - сказал Рябков в ходе беседы с РИА Новости на полях Евразийского женского форума. Ранее издание Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины считают период между выборами главы Белого дома и его инаугурацией подходящим для мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.
https://1prime.ru/20240919/ukraina-851678093.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, выборы в сша
РОССИЯ, США, УКРАИНА, выборы в США
09:46 20.09.2024
 
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине

Рябков: календарь выборов в США не имеет значения для переговоров с Украиной

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – ПРАЙМ. Календарь американских президентских выборов не имеет никакого значения для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Замглавы МИД добавил, что американцам следует поменять свое поведение и не придавать такого значения выборам в их стране.
“Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов”, - сказал Рябков в ходе беседы с РИА Новости на полях Евразийского женского форума.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины считают период между выборами главы Белого дома и его инаугурацией подходящим для мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
"Могут отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Вчера, 20:59
 
РОССИЯСШАУКРАИНАвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала