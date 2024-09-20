https://1prime.ru/20240920/ukraina-851686952.html

Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams

Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams - 20.09.2024, ПРАЙМ

Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams

Австралия вскоре может передать Украине списанные военнослужащими танки Abrams, Канберра прорабатывает совместный план с Вашингтоном. Об этом рассказало... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T14:01+0300

2024-09-20T14:01+0300

2024-09-20T14:01+0300

вооружения

украина

австралия

военная помощь украине

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Австралия вскоре может передать Украине списанные военнослужащими танки Abrams, Канберра прорабатывает совместный план с Вашингтоном. Об этом рассказало австралийское издание Sydney Morning Herald."Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки... правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя", - пишет газета.Отмечается, что план предусматривает передачу списанных в июле текущего года 59 танках M1A1 Abrams, которые купили в 2004 году за 550 миллионов австралийских долларов (340 миллионов долларов США) у США. Они будут заменены усовершенствованной версией M1A2 SEPv3 Abrams.Кроме того, как рассказали ознакомленные с ситуацией источники в австралийском правительстве, министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с украинским кабмином "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники.Как уточняет газета, Киев не раз обсуждал с Канберрой возможность присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии.

https://1prime.ru/20240920/ssha-851686014.html

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украина, австралия, военная помощь украине