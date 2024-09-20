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Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams
Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams - 20.09.2024, ПРАЙМ
Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams
Австралия вскоре может передать Украине списанные военнослужащими танки Abrams, Канберра прорабатывает совместный план с Вашингтоном. Об этом рассказало... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T14:01+0300
2024-09-20T14:01+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Австралия вскоре может передать Украине списанные военнослужащими танки Abrams, Канберра прорабатывает совместный план с Вашингтоном. Об этом рассказало австралийское издание Sydney Morning Herald."Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки... правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя", - пишет газета.Отмечается, что план предусматривает передачу списанных в июле текущего года 59 танках M1A1 Abrams, которые купили в 2004 году за 550 миллионов австралийских долларов (340 миллионов долларов США) у США. Они будут заменены усовершенствованной версией M1A2 SEPv3 Abrams.Кроме того, как рассказали ознакомленные с ситуацией источники в австралийском правительстве, министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с украинским кабмином "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники.Как уточняет газета, Киев не раз обсуждал с Канберрой возможность присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии.
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украина, австралия, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, АВСТРАЛИЯ, военная помощь Украине
Украине предоставят списанные австралийские танки Abrams
Sydney Morning Herald: Киев может получить списанные австралийские танки Abrams
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ.
Австралия вскоре может передать Украине списанные военнослужащими танки Abrams, Канберра прорабатывает совместный план с Вашингтоном. Об этом рассказало австралийское издание Sydney Morning Herald.
"Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки... правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя", - пишет газета.
Отмечается, что план предусматривает передачу списанных в июле текущего года 59 танках M1A1 Abrams, которые купили в 2004 году за 550 миллионов австралийских долларов (340 миллионов долларов США) у США. Они будут заменены усовершенствованной версией M1A2 SEPv3 Abrams.
Кроме того, как рассказали ознакомленные с ситуацией источники в австралийском правительстве, министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с украинским кабмином "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники.
Как уточняет газета, Киев не раз обсуждал с Канберрой возможность присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии.
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