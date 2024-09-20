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На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях - 20.09.2024, ПРАЙМ
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На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях - 20.09.2024, ПРАЙМ
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях
Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T14:16+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. "Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.Сообщается, что из установленного запрета будут исключения. Речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. В ведомстве сказали, что мессенджер якобы может представлять угрозу национальной безопасности. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, telegram
УКРАИНА, Telegram
14:16 20.09.2024 (обновлено: 14:18 20.09.2024)
 
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях

СНБО запретил ВСУ и чиновникам использовать Telegram на служебный устройствах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.
Сообщается, что из установленного запрета будут исключения. Речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. В ведомстве сказали, что мессенджер якобы может представлять угрозу национальной безопасности.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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