https://1prime.ru/20240920/ukraina-851687102.html

На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях

На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях - 20.09.2024, ПРАЙМ

На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях

Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T14:16+0300

2024-09-20T14:16+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. "Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.Сообщается, что из установленного запрета будут исключения. Речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. В ведомстве сказали, что мессенджер якобы может представлять угрозу национальной безопасности. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20240920/ukraina-851682268.html

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