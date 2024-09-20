https://1prime.ru/20240920/ukraina-851687102.html
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях - 20.09.2024, ПРАЙМ
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях
Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T14:16+0300
2024-09-20T14:16+0300
2024-09-20T14:18+0300
украина
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83298/57/832985719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f88df904ee4e4fc9ab8706bbc1d416b9.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. "Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.Сообщается, что из установленного запрета будут исключения. Речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. В ведомстве сказали, что мессенджер якобы может представлять угрозу национальной безопасности. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20240920/ukraina-851682268.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83298/57/832985719_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_bafbd51461a2b191c6f088c11bc4c3f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, telegram
На Украине запретили использовать Telegram в служебных целях
СНБО запретил ВСУ и чиновникам использовать Telegram на служебный устройствах
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинским госслужащим и военным Вооруженных сил Украины запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.
Сообщается, что из установленного запрета будут исключения. Речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Отмечается, что такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. В ведомстве сказали, что мессенджер якобы может представлять угрозу национальной безопасности.
В МИД оценили значимость выборов в США для переговоров по Украине
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.