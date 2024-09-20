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Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину - 20.09.2024, ПРАЙМ

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения вопросов энергетической безопасности с Владимиром Зеленским. Об этом она... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T09:02+0300

2024-09-20T09:02+0300

2024-09-20T09:04+0300

политика

украина

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения вопросов энергетической безопасности с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х."Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - говорится в публикации.Ранее ЕК выделила Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из замороженных активов России, на реализацию проектов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, за последние годы ЕС уже выделил Украине два миллиарда евро на обеспечение энергетической безопасности, заключила глава ЕК.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

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украина, урсула фон дер ляйен