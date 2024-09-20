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Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину - 20.09.2024, ПРАЙМ
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения вопросов энергетической безопасности с Владимиром Зеленским. Об этом она... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:02+0300
2024-09-20T09:04+0300
политика
украина
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения вопросов энергетической безопасности с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х."Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - говорится в публикации.Ранее ЕК выделила Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из замороженных активов России, на реализацию проектов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, за последние годы ЕС уже выделил Украине два миллиарда евро на обеспечение энергетической безопасности, заключила глава ЕК.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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украина, урсула фон дер ляйен
Политика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен
09:02 20.09.2024 (обновлено: 09:04 20.09.2024)
 
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла с визитом на Украину

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения вопросов энергетической безопасности с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - говорится в публикации.
Ранее ЕК выделила Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из замороженных активов России, на реализацию проектов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, за последние годы ЕС уже выделил Украине два миллиарда евро на обеспечение энергетической безопасности, заключила глава ЕК.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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