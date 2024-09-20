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"Фон дер лгунья". На главу Еврокомиссии набросились после визита в Киев
"Фон дер лгунья". На главу Еврокомиссии набросились после визита в Киев - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Фон дер лгунья". На главу Еврокомиссии набросились после визита в Киев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T15:29+0300
2024-09-20T15:29+0300
2024-09-20T15:43+0300
политика
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X."Фон Дер Лгунья приехала в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения. Убийства. Заключения в тюрьму и убийства журналистов. Огромную коррупцию и воровство денег налогоплательщиков ЕС, и тот факт, что она поддерживает диктатора", — отметил журналист.По мнению Боуза, именно это демонстрирует всю суть европейских "ценностей".Между тем, Фон дер Ляйен объявила о намерении предоставить Украине кредит на 35 миллиардов евро, который должен быть погашен за счет доходов от российских активов. Ранее ЕК выделила Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из замороженных активов России, на реализацию проектов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Помимо 100 миллионов, выделенных из российских активов, 60 миллионов будут взяты из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что страны ЕС планруют помогать Украине восстанавливать объекты энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном.
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Политика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен
"Фон дер лгунья". На главу Еврокомиссии набросились после визита в Киев
Журналист Боуз обвинил фон дер Ляйен в прикрывании убийств на Украине
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X
.
"Фон Дер Лгунья приехала в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения. Убийства. Заключения в тюрьму и убийства журналистов. Огромную коррупцию и воровство денег налогоплательщиков ЕС, и тот факт, что она поддерживает диктатора", — отметил журналист.
По мнению Боуза, именно это демонстрирует всю суть европейских "ценностей".
Между тем, Фон дер Ляйен объявила о намерении предоставить Украине кредит на 35 миллиардов евро, который должен быть погашен за счет доходов от российских активов. Ранее ЕК выделила Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из замороженных активов России, на реализацию проектов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону.
Помимо 100 миллионов, выделенных из российских активов, 60 миллионов будут взяты из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что страны ЕС планруют помогать Украине восстанавливать объекты энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном.
Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину