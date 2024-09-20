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"Газпром" и MVM договорились расширять сотрудничество, заявил Сийярто

"Газпром" и MVM договорились расширять сотрудничество, заявил Сийярто - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Газпром" и MVM договорились расширять сотрудничество, заявил Сийярто

Венгерская компания MVM и "Газпром" планируют расширить сотрудничество, чтобы увеличить роль MVM в региональной торговле газом, заявил глава МИД Венгрии Петер... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T15:08+0300

2024-09-20T15:08+0300

2024-09-20T15:08+0300

энергетика

россия

венгрия

газпром

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Венгерская компания MVM и "Газпром" планируют расширить сотрудничество, чтобы увеличить роль MVM в региональной торговле газом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы договорились, что MVM и "Газпром" будут дальше расширять сотрудничество, чтобы роль MVM в региональной торговле газом в дальнейшем усилилась", - отметил он по итогам заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.Он также добавил, что Россия заверила Будапешт, что она будет соблюдать договоры, обеспечивающие энергетическую безопасность страны. Сийярто также отметил, что благодаря газопроводу "Турецкий поток" Венгрию не беспокоит вопрос о транзите российского газа через Украину с 2025 года.Венгрия уже получила значительный объем газа из России по "Турецкому потоку", а в будущем этот объем будет расти. Он резюмировал, что текущий объем поставок немного меньше общего годового потребления Венгрии.

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россия, венгрия, газпром