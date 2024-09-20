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ЦБ прозвучал жестко, но рынок акций все равно вырос - 20.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ прозвучал жестко, но рынок акций все равно вырос
ЦБ прозвучал жестко, но рынок акций все равно вырос - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ прозвучал жестко, но рынок акций все равно вырос
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 2,2%. Курс рубля по отношению | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:35+0300
2024-09-20T17:35+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 2,2%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,8% и торговался в пятницу вблизи отметки 92,7.Рост акций начался еще в самом конце прошлой недели, а в понедельник индекс МосБиржи прибавил 2,4%. Этот рост был поддержан увеличением цен на нефть при ослаблении рубля, несмотря на повышение ключевой ставки до 19% годовых и жесткую риторику ЦБ РФ.Решение ФРС США о снижении учетной ставки сразу на 50 б.п. поддержало товарные рынки, а также котировки золота, которое в пятницу поднималось до рекордного уровня в $2619 за унцию.На следующей неделе мы ожидаем продолжения роста акций. Агентство РБК сообщило, что власти России обсуждают повышение "налога на выход" для зарубежных компаний. Речь идет о предложении увеличить с 15% до 40% взнос в бюджет, уплачиваемый в дополнение к дисконту не менее чем в 50% к цене активов на внешнем контуре, что должно снизить предложение акций к продаже на локальном рынке.Также на будущей неделе должно произойти событие, которого ожидают многие инвесторы — возобновление торгов по акциям МКПАО "Хэдхантер". Благодаря состоянию рынка труда и снижению конкуренции со стороны иностранных компаний Хэдхантеру удалось накопить значительную денежную позицию, которая может быть использована для выплаты дивидендов локальным акционерам, пережившим процесс редомициляции вместе с компанией. Эмитент нацелился попасть в индекс МосБиржи, что подогреет интерес участников рынка к данной ценной бумаге.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
17:35 20.09.2024
 
ЦБ прозвучал жестко, но рынок акций все равно вырос

Власенко: российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом.

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 2,2%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,8% и торговался в пятницу вблизи отметки 92,7.

Рост акций начался еще в самом конце прошлой недели, а в понедельник индекс МосБиржи прибавил 2,4%. Этот рост был поддержан увеличением цен на нефть при ослаблении рубля, несмотря на повышение ключевой ставки до 19% годовых и жесткую риторику ЦБ РФ.

Решение ФРС США о снижении учетной ставки сразу на 50 б.п. поддержало товарные рынки, а также котировки золота, которое в пятницу поднималось до рекордного уровня в $2619 за унцию.

На следующей неделе мы ожидаем продолжения роста акций. Агентство РБК сообщило, что власти России обсуждают повышение "налога на выход" для зарубежных компаний. Речь идет о предложении увеличить с 15% до 40% взнос в бюджет, уплачиваемый в дополнение к дисконту не менее чем в 50% к цене активов на внешнем контуре, что должно снизить предложение акций к продаже на локальном рынке.

Также на будущей неделе должно произойти событие, которого ожидают многие инвесторы — возобновление торгов по акциям МКПАО "Хэдхантер". Благодаря состоянию рынка труда и снижению конкуренции со стороны иностранных компаний Хэдхантеру удалось накопить значительную денежную позицию, которая может быть использована для выплаты дивидендов локальным акционерам, пережившим процесс редомициляции вместе с компанией. Эмитент нацелился попасть в индекс МосБиржи, что подогреет интерес участников рынка к данной ценной бумаге.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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