ЦБ прозвучал жестко, но рынок акций все равно вырос

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 2,2%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,8% и торговался в пятницу вблизи отметки 92,7.Рост акций начался еще в самом конце прошлой недели, а в понедельник индекс МосБиржи прибавил 2,4%. Этот рост был поддержан увеличением цен на нефть при ослаблении рубля, несмотря на повышение ключевой ставки до 19% годовых и жесткую риторику ЦБ РФ.Решение ФРС США о снижении учетной ставки сразу на 50 б.п. поддержало товарные рынки, а также котировки золота, которое в пятницу поднималось до рекордного уровня в $2619 за унцию.На следующей неделе мы ожидаем продолжения роста акций. Агентство РБК сообщило, что власти России обсуждают повышение "налога на выход" для зарубежных компаний. Речь идет о предложении увеличить с 15% до 40% взнос в бюджет, уплачиваемый в дополнение к дисконту не менее чем в 50% к цене активов на внешнем контуре, что должно снизить предложение акций к продаже на локальном рынке.Также на будущей неделе должно произойти событие, которого ожидают многие инвесторы — возобновление торгов по акциям МКПАО "Хэдхантер". Благодаря состоянию рынка труда и снижению конкуренции со стороны иностранных компаний Хэдхантеру удалось накопить значительную денежную позицию, которая может быть использована для выплаты дивидендов локальным акционерам, пережившим процесс редомициляции вместе с компанией. Эмитент нацелился попасть в индекс МосБиржи, что подогреет интерес участников рынка к данной ценной бумаге.
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 2,2%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 2,8% и торговался в пятницу вблизи отметки 92,7.
Рост акций начался еще в самом конце прошлой недели, а в понедельник индекс МосБиржи прибавил 2,4%. Этот рост был поддержан увеличением цен на нефть при ослаблении рубля, несмотря на повышение ключевой ставки до 19% годовых и жесткую риторику ЦБ РФ.
Решение ФРС США о снижении учетной ставки сразу на 50 б.п. поддержало товарные рынки, а также котировки золота, которое в пятницу поднималось до рекордного уровня в $2619 за унцию.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения роста акций. Агентство РБК сообщило, что власти России обсуждают повышение "налога на выход" для зарубежных компаний. Речь идет о предложении увеличить с 15% до 40% взнос в бюджет, уплачиваемый в дополнение к дисконту не менее чем в 50% к цене активов на внешнем контуре, что должно снизить предложение акций к продаже на локальном рынке.
Также на будущей неделе должно произойти событие, которого ожидают многие инвесторы — возобновление торгов по акциям МКПАО "Хэдхантер". Благодаря состоянию рынка труда и снижению конкуренции со стороны иностранных компаний Хэдхантеру удалось накопить значительную денежную позицию, которая может быть использована для выплаты дивидендов локальным акционерам, пережившим процесс редомициляции вместе с компанией. Эмитент нацелился попасть в индекс МосБиржи, что подогреет интерес участников рынка к данной ценной бумаге.
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