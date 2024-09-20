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"Смею вас заверить". Лавров пообещал последствия хозяевам киевского режима
"Смею вас заверить". Лавров пообещал последствия хозяевам киевского режима - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Смею вас заверить". Лавров пообещал последствия хозяевам киевского режима
Российская Федерация имеет вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев Киева, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia министр... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T20:32+0300
2024-09-20T20:32+0300
2024-09-20T20:33+0300
вооружения
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация имеет вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев Киева, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia министр иностранных дел России Сергей Лавров.В частности, он отметил: "Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима"."Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим". Вместе с тем Лавров подчеркнул, что "никто не хочет ядерной войны".
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сергей лавров, запад
Вооружения, Сергей Лавров, ЗАПАД
"Смею вас заверить". Лавров пообещал последствия хозяевам киевского режима
Лавров: у РФ есть вооружения, которые будут иметь последствия для хозяев Киева
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация имеет вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев Киева, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В частности, он отметил: "Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".
"Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим".
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров
Вместе с тем Лавров подчеркнул, что "никто не хочет ядерной войны".