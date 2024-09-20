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"Хватит, стоп!" Во Франции призвали ЕС не нарушать международные принципы - 20.09.2024, ПРАЙМ
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"Хватит, стоп!" Во Франции призвали ЕС не нарушать международные принципы
"Хватит, стоп!" Во Франции призвали ЕС не нарушать международные принципы - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Хватит, стоп!" Во Франции призвали ЕС не нарушать международные принципы
Европейский союз украл у Российской Федерации деньги для финансирования Украины. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T22:31+0300
2024-09-20T22:33+0300
экономика
замороженные российские активы
ес
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Европейский союз украл у Российской Федерации деньги для финансирования Украины. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Этим высказыванием французский политик прокомментировал слова находящейся с визитом на Украине главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах Евросоюза выделить Киеву кредит на €35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России."Эти деньги будут выделены за счет "российских активов", т.е. воровства и нарушения всех международных принципов!" — возмутился Филиппо.Он считает, что такого рода широкие жесты могут отпугнуть от Евросоюза инвесторов."Больше ни цента Украине. Хватит, стоп!" — написал Филиппо.
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замороженные российские активы, ес, экспертное мнение
Экономика, замороженные российские активы, ЕС, экспертное мнение
22:31 20.09.2024 (обновлено: 22:33 20.09.2024)
 
"Хватит, стоп!" Во Франции призвали ЕС не нарушать международные принципы

Филиппо: Евросоюз украл деньги у России для финансирования Украины

© Unsplash/Tabrez SyedЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Tabrez Syed
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Европейский союз украл у Российской Федерации деньги для финансирования Украины. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Этим высказыванием французский политик прокомментировал слова находящейся с визитом на Украине главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах Евросоюза выделить Киеву кредит на €35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России.
"Эти деньги будут выделены за счет "российских активов", т.е. воровства и нарушения всех международных принципов!" — возмутился Филиппо.
Он считает, что такого рода широкие жесты могут отпугнуть от Евросоюза инвесторов.
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"Больше ни цента Украине. Хватит, стоп!" — написал Филиппо.
 
Экономиказамороженные российские активыЕСэкспертное мнение
 
 
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