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На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ

На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ - 20.09.2024, ПРАЙМ

На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ

Группа неизвестных взломала крышу спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего российским бизнесменам, и проникла на объект, передает газета... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T10:23+0300

2024-09-20T10:23+0300

2024-09-20T10:23+0300

россия

финляндия

хельсинки

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - ПРАЙМ. Группа неизвестных взломала крышу спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего российским бизнесменам, и проникла на объект, передает газета Helsingin Sanomat."Я не хочу комментировать ситуацию в этом контексте, но это правда, что воры проникли на арену", - сообщил представитель управляющей компании Кай Паананен.Отмечается, что злоумышленники проникли внутрь через крышу вечером в четверг, обошли арену по кругу. Кроме того, из-за отключения электричества на фоне неуплаты некоторые устройства безопасности не сработали. В настоящее время арена работает на дизельном топливе с ограниченным резервным питанием.В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, введенной вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. В сентябре финские СМИ сообщили о 200 тысячах евро, выделенных правительством Финляндии на конфискацию арены. Провести платежи при этом невозможно, так как активы компании заморожены, а финские банки не обрабатывают платежи владельцев, подвергшихся санкциям.

https://1prime.ru/20240919/ostrova-851677330.html

финляндия

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россия, финляндия, хельсинки