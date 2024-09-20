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На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ - 20.09.2024, ПРАЙМ
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На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ
На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ - 20.09.2024, ПРАЙМ
На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ
Группа неизвестных взломала крышу спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего российским бизнесменам, и проникла на объект, передает газета... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T10:23+0300
2024-09-20T10:23+0300
россия
финляндия
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - ПРАЙМ. Группа неизвестных взломала крышу спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего российским бизнесменам, и проникла на объект, передает газета Helsingin Sanomat."Я не хочу комментировать ситуацию в этом контексте, но это правда, что воры проникли на арену", - сообщил представитель управляющей компании Кай Паананен.Отмечается, что злоумышленники проникли внутрь через крышу вечером в четверг, обошли арену по кругу. Кроме того, из-за отключения электричества на фоне неуплаты некоторые устройства безопасности не сработали. В настоящее время арена работает на дизельном топливе с ограниченным резервным питанием.В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, введенной вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. В сентябре финские СМИ сообщили о 200 тысячах евро, выделенных правительством Финляндии на конфискацию арены. Провести платежи при этом невозможно, так как активы компании заморожены, а финские банки не обрабатывают платежи владельцев, подвергшихся санкциям.
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россия, финляндия, хельсинки
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
10:23 20.09.2024
 
На принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры, пишут СМИ

Helsingin Sanomat: на принадлежащую россиянам арену в Хельсинки проникли воры

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - ПРАЙМ. Группа неизвестных взломала крышу спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего российским бизнесменам, и проникла на объект, передает газета Helsingin Sanomat.
"Я не хочу комментировать ситуацию в этом контексте, но это правда, что воры проникли на арену", - сообщил представитель управляющей компании Кай Паананен.
Отмечается, что злоумышленники проникли внутрь через крышу вечером в четверг, обошли арену по кругу. Кроме того, из-за отключения электричества на фоне неуплаты некоторые устройства безопасности не сработали. В настоящее время арена работает на дизельном топливе с ограниченным резервным питанием.
В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, введенной вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. В сентябре финские СМИ сообщили о 200 тысячах евро, выделенных правительством Финляндии на конфискацию арены. Провести платежи при этом невозможно, так как активы компании заморожены, а финские банки не обрабатывают платежи владельцев, подвергшихся санкциям.
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