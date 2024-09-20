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ВТБ увеличил первый взнос по семейной ипотеке до 50,1%

ВТБ увеличил первый взнос по семейной ипотеке до 50,1% - 20.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ увеличил первый взнос по семейной ипотеке до 50,1%

ВТБ с учетом сокращения лимитов по льготной программе "Семейная ипотека" на рынке увеличил первый взнос для ряда клиентов до 50,1%, сообщили РИА Новости в... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T12:15+0300

2024-09-20T12:15+0300

2024-09-20T12:15+0300

экономика

втб

семейная ипотека

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ВТБ с учетом сокращения лимитов по льготной программе "Семейная ипотека" на рынке увеличил первый взнос для ряда клиентов до 50,1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета. "ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по "семейной" ипотеке. Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости", - сказали в пресс-службе банка. Как указано на сайте ВТБ, для текущих зарплатных клиентов или при использовании комбо-ипотеки при подтверждении дохода и занятости первоначальный взнос от 20,1%, в ином случае – от 50,1%. Клиенты, оформившие заявки до 20 сентября, смогут провести сделки по "старым" условиям до 27 сентября включительно, указывается в сообщении пресс-службы. "На фоне стремления государства сократить долю высокозакредитованных заемщиков это позволит нам продолжать выдавать "семейную" ипотеку заемщикам с низкой долговой нагрузкой", - отметили там же.

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втб, семейная ипотека