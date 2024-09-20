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В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде - 20.09.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде
В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде - 20.09.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде
Виктор Микита, заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, провел встречу с председателями региональных организаций партии "Слуга народа",... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T11:02+0300
2024-09-20T11:02+0300
политика
украина
владимир зеленский
выборы в сша
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Виктор Микита, заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, провел встречу с председателями региональных организаций партии "Слуга народа", посвященную подготовке к выборам. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций "Слуги народа", - отметил парламентарий.По словам депутата, слово "выборы" не было озвучено открыто, но обсуждался сам избирательный процесс и подготовка к нему.Ранее СМИ сообщали, что полномочия Зеленского истекли 20 мая, а выборы президента в 2024 году были отменены из-за введения на территории Украины военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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украина, владимир зеленский, выборы в сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, выборы в США
11:02 20.09.2024
 
В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: в офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Виктор Микита, заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, провел встречу с председателями региональных организаций партии "Слуга народа", посвященную подготовке к выборам. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
"Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций "Слуги народа", - отметил парламентарий.
По словам депутата, слово "выборы" не было озвучено открыто, но обсуждался сам избирательный процесс и подготовка к нему.
Ранее СМИ сообщали, что полномочия Зеленского истекли 20 мая, а выборы президента в 2024 году были отменены из-за введения на территории Украины военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
Вчера, 15:30
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийвыборы в США
 
 
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