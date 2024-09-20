https://1prime.ru/20240920/vybory-851683542.html

В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде

В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде - 20.09.2024, ПРАЙМ

В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде

Виктор Микита, заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, провел встречу с председателями региональных организаций партии "Слуга народа",... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T11:02+0300

2024-09-20T11:02+0300

2024-09-20T11:02+0300

политика

украина

владимир зеленский

выборы в сша

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Виктор Микита, заместитель руководителя аппарата Владимира Зеленского, провел встречу с председателями региональных организаций партии "Слуга народа", посвященную подготовке к выборам. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций "Слуги народа", - отметил парламентарий.По словам депутата, слово "выборы" не было озвучено открыто, но обсуждался сам избирательный процесс и подготовка к нему.Ранее СМИ сообщали, что полномочия Зеленского истекли 20 мая, а выборы президента в 2024 году были отменены из-за введения на территории Украины военного положения и мобилизации. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html

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украина, владимир зеленский, выборы в сша