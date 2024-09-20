Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240920/vykup-851693289.html
МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов
МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов - 20.09.2024, ПРАЙМ
МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов
Структура МТС продлевает до 27 сентября дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T19:30+0300
2024-09-20T19:30+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/45/833174548_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c14236e98317c1609b3cf3549f2f0d8a.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Структура МТС продлевает до 27 сентября дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября, сообщила компания. "ПАО "МТС" уведомляет о продлении действия тендерного предложения для держателей обыкновенных акций компании до 27 сентября… ПАО "МТС" продлевает дополнительное тендерное предложение на приобретение до 57 705 102 обыкновенных акций компании "МТС" (2,89% всех акций "МТС")", - говорится в сообщении. "Решение позволит инвесторам воспользоваться продлением до 12 октября 2024 года срока действия лицензий: (1) на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием (выданы Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) и (2) на операции с Национальным расчетным депозитарием (выдана Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании)", - добавили там. Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций.
https://1prime.ru/20240909/iphone-851463897.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/45/833174548_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0320e4a7457b533044dc4f4f8056ebe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
19:30 20.09.2024
 
МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов

МТС продлевает до 27 сентября дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМТС
МТС - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Структура МТС продлевает до 27 сентября дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября, сообщила компания.
"ПАО "МТС" уведомляет о продлении действия тендерного предложения для держателей обыкновенных акций компании до 27 сентября… ПАО "МТС" продлевает дополнительное тендерное предложение на приобретение до 57 705 102 обыкновенных акций компании "МТС" (2,89% всех акций "МТС")", - говорится в сообщении.
"Решение позволит инвесторам воспользоваться продлением до 12 октября 2024 года срока действия лицензий: (1) на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием (выданы Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) и (2) на операции с Национальным расчетным депозитарием (выдана Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании)", - добавили там.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
В МТС назвали цены на iPhone 16 в России по предзаказу
9 сентября, 22:15
Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций.
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала