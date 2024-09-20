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МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов

МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов - 20.09.2024, ПРАЙМ

МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов

Структура МТС продлевает до 27 сентября дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T19:30+0300

2024-09-20T19:30+0300

2024-09-20T19:30+0300

экономика

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Структура МТС продлевает до 27 сентября дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций, решение в том числе позволит инвесторам воспользоваться продлением лицензий минфина США на операции с Мосбиржей по 12 октября, сообщила компания. "ПАО "МТС" уведомляет о продлении действия тендерного предложения для держателей обыкновенных акций компании до 27 сентября… ПАО "МТС" продлевает дополнительное тендерное предложение на приобретение до 57 705 102 обыкновенных акций компании "МТС" (2,89% всех акций "МТС")", - говорится в сообщении. "Решение позволит инвесторам воспользоваться продлением до 12 октября 2024 года срока действия лицензий: (1) на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием (выданы Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) и (2) на операции с Национальным расчетным депозитарием (выдана Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании)", - добавили там. Структура МТС в августе запустила дополнительный выкуп до 2,89% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку, он одобрен правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее в текущем году компания выкупила у нерезидентов 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей, выкуп осуществлялся по той же цене, предложение тогда распространялось на объем до 4,2% акций.

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