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Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов
Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов - 20.09.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов
Массовый подрыв пейджеров в Ливане является новым видом террористического акта с использованием новых технологий. Такое мнение выразила официальный... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T10:03+0300
2024-09-20T10:03+0300
россия
ливан
мид
мария захарова
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Массовый подрыв пейджеров в Ливане является новым видом террористического акта с использованием новых технологий. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", - заявила дипломат в рамках брифинга "на полях" Евразийского женского форума.Захарова подчеркнула опасность событий, отметив, что десятки людей, включая детей, погибли, а тысячи получили ранения. Она отметила, что это событие является беспрецедентным в истории мирового сообщества.Дипломат заключила, что Россия выражает обеспокоенность развитием событий в Ливане на фоне произошедших событий.Ранее сообщалось, что 17 сентября сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой. Министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.
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россия, ливан, мид, мария захарова
РОССИЯ, ЛИВАН, МИД, Мария Захарова
10:03 20.09.2024
 
Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов

Захарова: детонация пейджеров в Ливане - новый вид терактов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Массовый подрыв пейджеров в Ливане является новым видом террористического акта с использованием новых технологий. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", - заявила дипломат в рамках брифинга "на полях" Евразийского женского форума.
Захарова подчеркнула опасность событий, отметив, что десятки людей, включая детей, погибли, а тысячи получили ранения. Она отметила, что это событие является беспрецедентным в истории мирового сообщества.
Дипломат заключила, что Россия выражает обеспокоенность развитием событий в Ливане на фоне произошедших событий.
Ранее сообщалось, что 17 сентября сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой. Министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.
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04:04
 
РОССИЯЛИВАНМИДМария Захарова
 
 
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