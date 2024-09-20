https://1prime.ru/20240920/zakharova-851682611.html

Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов

Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов - 20.09.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом терактов

Массовый подрыв пейджеров в Ливане является новым видом террористического акта с использованием новых технологий. Такое мнение выразила официальный... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T10:03+0300

2024-09-20T10:03+0300

2024-09-20T10:03+0300

россия

ливан

мид

мария захарова

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Массовый подрыв пейджеров в Ливане является новым видом террористического акта с использованием новых технологий. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", - заявила дипломат в рамках брифинга "на полях" Евразийского женского форума.Захарова подчеркнула опасность событий, отметив, что десятки людей, включая детей, погибли, а тысячи получили ранения. Она отметила, что это событие является беспрецедентным в истории мирового сообщества.Дипломат заключила, что Россия выражает обеспокоенность развитием событий в Ливане на фоне произошедших событий.Ранее сообщалось, что 17 сентября сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой. Министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.

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россия, ливан, мид, мария захарова