https://1prime.ru/20240920/zakharova-851683252.html
МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ
МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ
МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не знает, к чему могут привести его призывы разрешить Украины бить западным оружием по... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T10:34+0300
2024-09-20T10:34+0300
2024-09-20T10:34+0300
россия
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не знает, к чему могут привести его призывы разрешить Украины бить западным оружием по России. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.Она добавила, что заявления об ударах по России может высказать только человек "человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь".Захарова добавила, что Столтенберг не отдает себе отчета, к каким последствиям могут привести его слова."И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - заключила представитель МИД. Генсек НАТО ранее говорил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, которая может спровоцировать эскалацию.
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россия, нато, йенс столтенберг, мария захарова
РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг, Мария Захарова
МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ
Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести заявления о красных линиях
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не знает, к чему могут привести его призывы разрешить Украины бить западным оружием по России. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
Она добавила, что заявления об ударах по России может высказать только человек "человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь".
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Захарова добавила, что Столтенберг не отдает себе отчета, к каким последствиям могут привести его слова.
"И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - заключила представитель МИД.
Генсек НАТО ранее говорил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, которая может спровоцировать эскалацию.