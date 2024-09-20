https://1prime.ru/20240920/zakharova-851683252.html

МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ

МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ

МИД предупредил генсека НАТО о последствиях после его слов об ударах по РФ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не знает, к чему могут привести его призывы разрешить Украины бить западным оружием по... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T10:34+0300

2024-09-20T10:34+0300

2024-09-20T10:34+0300

россия

нато

йенс столтенберг

мария захарова

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не знает, к чему могут привести его призывы разрешить Украины бить западным оружием по России. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.Она добавила, что заявления об ударах по России может высказать только человек "человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь".Захарова добавила, что Столтенберг не отдает себе отчета, к каким последствиям могут привести его слова."И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - заключила представитель МИД. Генсек НАТО ранее говорил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, которая может спровоцировать эскалацию.

https://1prime.ru/20240919/ukraina-851677600.html

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россия, нато, йенс столтенберг, мария захарова