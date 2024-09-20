https://1prime.ru/20240920/zaymy-851692287.html

В ЦБ России сообщили о резком росте портфеля займов МФО

В ЦБ России сообщили о резком росте портфеля займов МФО - 20.09.2024, ПРАЙМ

В ЦБ России сообщили о резком росте портфеля займов МФО

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) во втором квартале вырос на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 505 миллиардов... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T18:39+0300

2024-09-20T18:39+0300

2024-09-20T18:39+0300

экономика

мфо

займы

https://cdnn.1prime.ru/img/83294/15/832941521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a071308b0d6449b85800139b0ecb8ad.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) во втором квартале вырос на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 505 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России. "Портфель займов МФО вырос до 505 миллиардов рублей (+7% к/к и +27% г/г). Большая их часть была выдана в среднесрочном сегменте IL (среднесрочные потребительские микрозаймы – ред.), в то время как доля займов PDL (займы "до зарплаты" - ред.) снизилась до 29%. При этом компании продолжили расширять дистанционные каналы продаж, доля онлайн-займов выросла до 84% от всех займов", - указывается в обзоре. Всего выдачи МФО за квартал составили 348 миллиардов рублей (+20% к предыдущему кварталу и +41% в годовом выражении), из которых 54% пришлось на займы IL (кварталом ранее – 49%). Доля займов PDL снизилась с 32 до 29%, а займов POS (целевые микрозаймы без обеспечения) – с 10 до 8%, указывается там же. Основная часть займов предоставляется по дистанционным каналам продаж, которые расширяют крупные компании с необходимой технологической инфраструктурой. Доля онлайн-займов в выдачах (с учетом займов МСП) за квартал выросла с 81 до 84%, при этом в сегменте PDL она достигла 96%, а в сегменте IL – 90%. "Средний размер займа физическим лицам продолжил снижаться вследствие роста доли онлайн-займов и более строгого подхода к отбору заемщиков в отдельных сегментах МФО. По итогам квартала средний размер займа снизился с 11,1 до 9,6 тысячи рублей, однако его динамика была неоднородной в разных сегментах. В частности, в сегменте IL за квартал средний размер займа снизился с 11 до 8,6 тысячи рублей, в то время как в сегменте PDL он вырос с 9,3 до 9,7 тысячи рублей, а в сегменте POS – с 36,3 до 39,9 тысячи рублей", - отмечается там же. Быстрыми темпами развивался и сегмент предпринимательского микрофинансирования, обращают внимание в ЦБ. По итогам квартала выдачи в сегменте МСП выросли до 31 миллиарда рублей (+22% к предыдущему кварталу и +19% в годовом выражении) в условиях спроса со стороны компаний – участников маркетплейсов. Доля сегмента МСП в общем объеме выдач за квартал осталась на уровне 9%, а в структуре портфеля снизилась с 18 до 17%. Средний размер микрозайма индивидуальным предпринимателям вырос с 0,7 до 0,8 миллиона рублей, а юридическим лицам – с 1,1 до 1,3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240805/banki-850660979.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мфо, займы