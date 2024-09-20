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Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский - 20.09.2024, ПРАЙМ
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T15:22+0300
2024-09-20T15:22+0300
2024-09-20T15:22+0300
политика
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил в ходе брифинга в Киеве."Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - отметил он.Ранее Зеленский заявил, что "план победы" полностью готов и включает в себя принуждение России к завершению войны в дипломатическом порядке.Президент России Владимир Путин ранее отметил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противоборствующей стороны на шаги, приемлемые для России. Он также заявил, что Россия не позволит противнику использовать перемирие для улучшения своего положения. Путин отметил, что невозможно проводить переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский
Зеленский: Киев живет по "плану Б" в ожидании одобрения в США его "плана победы"
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил в ходе брифинга в Киеве.
"Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - отметил он.
Ранее Зеленский заявил, что "план победы" полностью готов и включает в себя принуждение России к завершению войны в дипломатическом порядке.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противоборствующей стороны на шаги, приемлемые для России. Он также заявил, что Россия не позволит противнику использовать перемирие для улучшения своего положения. Путин отметил, что невозможно проводить переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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