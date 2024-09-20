Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240920/zelenskiy-851687719.html
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский - 20.09.2024, ПРАЙМ
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T15:22+0300
2024-09-20T15:22+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/31/841833110_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_594540502a1ac9f5d71b7c9f21642185.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил в ходе брифинга в Киеве."Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - отметил он.Ранее Зеленский заявил, что "план победы" полностью готов и включает в себя принуждение России к завершению войны в дипломатическом порядке.Президент России Владимир Путин ранее отметил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противоборствующей стороны на шаги, приемлемые для России. Он также заявил, что Россия не позволит противнику использовать перемирие для улучшения своего положения. Путин отметил, что невозможно проводить переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
https://1prime.ru/20240920/vybory-851683542.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/31/841833110_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2161ccb28a8c0bc07ab5a0ba67d5b40a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:22 20.09.2024
 
Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский

Зеленский: Киев живет по "плану Б" в ожидании одобрения в США его "плана победы"

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил в ходе брифинга в Киеве.
"Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - отметил он.
Ранее Зеленский заявил, что "план победы" полностью готов и включает в себя принуждение России к завершению войны в дипломатическом порядке.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противоборствующей стороны на шаги, приемлемые для России. Он также заявил, что Россия не позволит противнику использовать перемирие для улучшения своего положения. Путин отметил, что невозможно проводить переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
В офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам, заявили в Раде
11:02
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала