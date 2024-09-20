https://1prime.ru/20240920/zelenskiy-851687719.html

Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский

Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский - 20.09.2024, ПРАЙМ

Украина уже живет "по плану Б", заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T15:22+0300

2024-09-20T15:22+0300

2024-09-20T15:22+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже живет по "плану Б" в ожидании одобрения "плана победы" со стороны Джо Байдена. Об этом глава киевского режима заявил в ходе брифинга в Киеве."Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б? Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся", - отметил он.Ранее Зеленский заявил, что "план победы" полностью готов и включает в себя принуждение России к завершению войны в дипломатическом порядке.Президент России Владимир Путин ранее отметил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия противоборствующей стороны на шаги, приемлемые для России. Он также заявил, что Россия не позволит противнику использовать перемирие для улучшения своего положения. Путин отметил, что невозможно проводить переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

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сша, украина, владимир зеленский