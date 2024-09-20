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Россия нарастила поставки зерна в Китай до рекордных значений

Россия нарастила поставки зерна в Китай до рекордных значений - 20.09.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки зерна в Китай до рекордных значений

Россия в январе-августе текущего года нарастила поставки зерна в Китай почти вдвое - до максимальных для этого периода 310 миллионов долларов, следует из... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T17:30+0300

2024-09-20T17:30+0300

2024-09-20T17:30+0300

экономика

россия

китай

зерно

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года нарастила поставки зерна в Китай почти вдвое - до максимальных для этого периода 310 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, за первые восемь месяцев Китай нарастил закупки зерновых из России в 1,9 раза - до 310 миллионов долларов. Это стало рекордом для двусторонней торговли как минимум с 2015 года (более ранних данных не опубликовано). Главным образом Россия поставляет в Китай ячмень: с начала года его экспорт достиг 125,3 миллиона долларов против 34,1 миллиона годом ранее. В то же время сильнее всего выросли продажи пшеницы - сразу в 7,4 раза, до 66,1 миллиона долларов. Поставки овса увеличились за январь-август вдвое - до 34,7 миллиона долларов, а гречки - в 1,8 раза, до 61,5 миллиона. Единственным видом зерна, экспорт которого Россия сократила в этом году, была кукуруза - в 3,2 раза, до 22,3 миллиона долларов. В целом Китай за январь-август приобрел у других стран зерна на 12,2 миллиарда долларов, что примерно на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, на Россию теперь приходится около 2,6% от китайских закупок, при этом год назад доля составляла лишь 1,2%.

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россия, китай, зерно