Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240920/zoloto-851689164.html
ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России
ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за август 2024 года снизились на 0,13% (на 100 тысяч унций) и на 1 сентября составляли 75 миллионов унций... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:18+0300
2024-09-20T16:18+0300
банк россии
золото
международные резервы
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за август 2024 года снизились на 0,13% (на 100 тысяч унций) и на 1 сентября составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за август увеличилась - на 5,1%, до 188,814 миллиарда долларов на 1 сентября с 179,593 миллиарда долларов на 1 августа. Доля золота в международных резервах выросла до нового рекорда в 30,77% с 29,83%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так, за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, международные резервы
Банк России, золото, международные резервы
16:18 20.09.2024
 
ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за август снизились до 2332,76 тонны

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за август 2024 года снизились на 0,13% (на 100 тысяч унций) и на 1 сентября составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за август увеличилась - на 5,1%, до 188,814 миллиарда долларов на 1 сентября с 179,593 миллиарда долларов на 1 августа. Доля золота в международных резервах выросла до нового рекорда в 30,77% с 29,83%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.
Так, за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
 
Банк Россиизолотомеждународные резервы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала