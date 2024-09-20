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ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России

ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России - 20.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение запасов золота в международных резервах России

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за август 2024 года снизились на 0,13% (на 100 тысяч унций) и на 1 сентября составляли 75 миллионов унций... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T16:18+0300

2024-09-20T16:18+0300

2024-09-20T16:18+0300

банк россии

золото

международные резервы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за август 2024 года снизились на 0,13% (на 100 тысяч унций) и на 1 сентября составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за август увеличилась - на 5,1%, до 188,814 миллиарда долларов на 1 сентября с 179,593 миллиарда долларов на 1 августа. Доля золота в международных резервах выросла до нового рекорда в 30,77% с 29,83%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так, за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.

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золото, международные резервы