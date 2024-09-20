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Цена на золото устанавливает новый исторический рекорд

Цена на золото устанавливает новый исторический рекорд - 20.09.2024, ПРАЙМ

Цена на золото устанавливает новый исторический рекорд

Стоимость золота завершает неделю на высокой ноте и побивает очередной исторический рекорд, следует из данных торгов. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T18:30+0300

2024-09-20T18:30+0300

2024-09-20T18:30+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота завершает неделю на высокой ноте и побивает очередной исторический рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 26,75 доллара, или на 1,02%, до 2 641,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,01%, до 31,433 доллара за унцию. За текущую неделю золотой фьючерс укрепился на 1,18%, серебро при этом подорожало на 0,6%. Ранее в ходе торгов золото торговалось на отметке в 2 644,8 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом его стоимости. "У золота все еще есть потенциал роста, поскольку доллар продолжает слабеть, процентная ставка снижается, а также существует значительная доля геополитической неопределенности, которая делает золото привлекательным вариантом для инвесторов", - сообщил агентству Блумберг главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтт Мискин (Matt Miskin). Трейдеры продолжают анализировать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. В среду регулятор впервые с 2020 года снизил базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, установив ее в диапазоне 4,75-5% годовых.

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биржевые цены на золото, рекорд, торги