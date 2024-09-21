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В Минпромторг рассказали о мерах поддержки для производства автокомпонентов - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В Минпромторг рассказали о мерах поддержки для производства автокомпонентов
В Минпромторг рассказали о мерах поддержки для производства автокомпонентов - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Минпромторг рассказали о мерах поддержки для производства автокомпонентов
В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T06:32+0300
2024-09-21T06:32+0300
россия
минпромторг
автокомпоненты
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее "Известия" писали, что СТО рассказали о нехватке запчастей из-за увеличения продаж подержанных автомобилей. Больше всего проблем наблюдается с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники. "Минпромторгом России ведется системная работа, направленная на обеспечение достаточного предложения на рынке автокомпонентов и запчастей. Первое и стратегически важное направление - это наращивание собственного производства комплектующих. Для развития отечественных производителей компонентов уже действует комплекс мер государственной поддержки (в частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы по программе ФРП "Автокомпоненты"). Данные программы используются отечественными предприятиями для развития производства не только тех комплектующих, которые необходимы для выпуска автомобилей, но и запчастей для вторичного рынка (для обслуживания уже находящихся в эксплуатации автомобилей)", - пояснили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что потребность в запчастях для импортных автомобилей закрывается, в том числе, с помощью механизма параллельного импорта. Кроме того, Минпромторг находится в тесном контакте с отраслевым сообществом и готов точечно прорабатывать вопросы обеспечения необходимыми комплектующими в случае поступления таких запросов со стороны автосервисов.
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россия, минпромторг, автокомпоненты
РОССИЯ, Минпромторг, Автокомпоненты
06:32 21.09.2024
 
В Минпромторг рассказали о мерах поддержки для производства автокомпонентов

Минпромторг: в России есть меры поддержки для роста производства автокомпонентов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
Ранее "Известия" писали, что СТО рассказали о нехватке запчастей из-за увеличения продаж подержанных автомобилей. Больше всего проблем наблюдается с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники.
"Минпромторгом России ведется системная работа, направленная на обеспечение достаточного предложения на рынке автокомпонентов и запчастей. Первое и стратегически важное направление - это наращивание собственного производства комплектующих. Для развития отечественных производителей компонентов уже действует комплекс мер государственной поддержки (в частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы по программе ФРП "Автокомпоненты"). Данные программы используются отечественными предприятиями для развития производства не только тех комплектующих, которые необходимы для выпуска автомобилей, но и запчастей для вторичного рынка (для обслуживания уже находящихся в эксплуатации автомобилей)", - пояснили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что потребность в запчастях для импортных автомобилей закрывается, в том числе, с помощью механизма параллельного импорта. Кроме того, Минпромторг находится в тесном контакте с отраслевым сообществом и готов точечно прорабатывать вопросы обеспечения необходимыми комплектующими в случае поступления таких запросов со стороны автосервисов.
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РОССИЯМинпромторгАвтокомпоненты
 
 
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