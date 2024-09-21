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В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ
В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ - 21.09.2024, ПРАЙМ
В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ
Средневзвешенная стоимость новой машины на российском рынке в августе текущего года достигли трех миллионов рублей, рассказали в "Автостате", ссылаясь на... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T12:43+0300
2024-09-21T12:43+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Средневзвешенная стоимость новой машины на российском рынке в августе текущего года достигли трех миллионов рублей, рассказали в "Автостате", ссылаясь на статистику.Отмечается, что такого уровня российский первичный авторынок не видел с апреля 2024 года.Средневзвешенная цена - стоимость, рассчитанная на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.Автомобильные эксперты уточнили, что впервые на рынке были зафиксированы подобные цены летом 2023 года, когда показатель достиг 3,002 миллиона рублей. После этого средневзвешенные цены стабильно держались выше данной отметки в течение десяти месяцев.Подобную динамику эксперты объяснили изменением структуры реализации новых легковушек, а также увеличение продаж китайских машин перед скорым повышением утилизационного сбора в стране.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
12:43 21.09.2024
 
В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ

"Автостат": средневзвешенная цена нового авто в России превысила 3 млн рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Средневзвешенная стоимость новой машины на российском рынке в августе текущего года достигли трех миллионов рублей, рассказали в "Автостате", ссылаясь на статистику.
Отмечается, что такого уровня российский первичный авторынок не видел с апреля 2024 года.
Средневзвешенная цена - стоимость, рассчитанная на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.
Автомобильные эксперты уточнили, что впервые на рынке были зафиксированы подобные цены летом 2023 года, когда показатель достиг 3,002 миллиона рублей. После этого средневзвешенные цены стабильно держались выше данной отметки в течение десяти месяцев.
Подобную динамику эксперты объяснили изменением структуры реализации новых легковушек, а также увеличение продаж китайских машин перед скорым повышением утилизационного сбора в стране.
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