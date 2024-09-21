https://1prime.ru/20240921/avtomobil-851699363.html

В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ

В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ - 21.09.2024, ПРАЙМ

В России подскочили цены на новые автомобили, пишет СМИ

Средневзвешенная стоимость новой машины на российском рынке в августе текущего года достигли трех миллионов рублей, рассказали в "Автостате", ссылаясь на... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T12:43+0300

2024-09-21T12:43+0300

2024-09-21T12:43+0300

россия

авторынок рф

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Средневзвешенная стоимость новой машины на российском рынке в августе текущего года достигли трех миллионов рублей, рассказали в "Автостате", ссылаясь на статистику.Отмечается, что такого уровня российский первичный авторынок не видел с апреля 2024 года.Средневзвешенная цена - стоимость, рассчитанная на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.Автомобильные эксперты уточнили, что впервые на рынке были зафиксированы подобные цены летом 2023 года, когда показатель достиг 3,002 миллиона рублей. После этого средневзвешенные цены стабильно держались выше данной отметки в течение десяти месяцев.Подобную динамику эксперты объяснили изменением структуры реализации новых легковушек, а также увеличение продаж китайских машин перед скорым повышением утилизационного сбора в стране.

https://1prime.ru/20240920/avto-851685461.html

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россия, авторынок рф