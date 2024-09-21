Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery - 21.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240921/avtorynok-851699253.html
Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery
Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery - 21.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery
На некоторые модели китайских авомобильных марок Geely, Chery и их суббрендов стали устанавливать семиступенчатый "робот" 7DCT300. Об этом рассказал... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T12:33+0300
2024-09-21T12:33+0300
россия
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850564888_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_768d992621636a4de966f27a0f5898f9.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. На некоторые модели китайских авомобильных марок Geely, Chery и их суббрендов стали устанавливать семиступенчатый "робот" 7DCT300. Об этом рассказал автомобильный эксперт журнала "За рулём" Илья Хлебушкин.Так, отмечается, что роботизированную коробку передач получат такие марки Chery, как Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, седан Arrizo 8, а также модели брендов Exeed, Omoda и Jaecoo, Dongfeng Shine Max, а также марки Geely Coolray и Atlas, BelGee.Эксперт уточнил, что такой модуль, на основе опыта европейских автомобилей, может обладать ресурсом в порядка 120-140 тысяч километров. Однако, по его словам, такой ресурс возможен только в случае грамотной программы управления.Согласно данным Хлебушкина, преимущество таких "роботов" заключается в том, что фрикционные кольца можно поменять отдельно, сэкономив на ремонте.
https://1prime.ru/20240920/avto-851689584.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850564888_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_4675810151850610d3425c5c0ce28f61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
12:33 21.09.2024
 
Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery

"Роботы" от Geely и Chery прошли тестирование: стало известно, как они работают

© Фото : Geely AutoАвтомобиль Geely Preface
Автомобиль Geely Preface - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© Фото : Geely Auto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. На некоторые модели китайских авомобильных марок Geely, Chery и их суббрендов стали устанавливать семиступенчатый "робот" 7DCT300. Об этом рассказал автомобильный эксперт журнала "За рулём" Илья Хлебушкин.
Так, отмечается, что роботизированную коробку передач получат такие марки Chery, как Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, седан Arrizo 8, а также модели брендов Exeed, Omoda и Jaecoo, Dongfeng Shine Max, а также марки Geely Coolray и Atlas, BelGee.
Эксперт уточнил, что такой модуль, на основе опыта европейских автомобилей, может обладать ресурсом в порядка 120-140 тысяч километров. Однако, по его словам, такой ресурс возможен только в случае грамотной программы управления.
Согласно данным Хлебушкина, преимущество таких "роботов" заключается в том, что фрикционные кольца можно поменять отдельно, сэкономив на ремонте.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму
Вчера, 16:25
 
РОССИЯавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала