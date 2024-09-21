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Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery

Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery - 21.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как работают "роботы" от Geely и Chery

На некоторые модели китайских авомобильных марок Geely, Chery и их суббрендов стали устанавливать семиступенчатый "робот" 7DCT300. Об этом рассказал... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T12:33+0300

2024-09-21T12:33+0300

2024-09-21T12:33+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. На некоторые модели китайских авомобильных марок Geely, Chery и их суббрендов стали устанавливать семиступенчатый "робот" 7DCT300. Об этом рассказал автомобильный эксперт журнала "За рулём" Илья Хлебушкин.Так, отмечается, что роботизированную коробку передач получат такие марки Chery, как Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, седан Arrizo 8, а также модели брендов Exeed, Omoda и Jaecoo, Dongfeng Shine Max, а также марки Geely Coolray и Atlas, BelGee.Эксперт уточнил, что такой модуль, на основе опыта европейских автомобилей, может обладать ресурсом в порядка 120-140 тысяч километров. Однако, по его словам, такой ресурс возможен только в случае грамотной программы управления.Согласно данным Хлебушкина, преимущество таких "роботов" заключается в том, что фрикционные кольца можно поменять отдельно, сэкономив на ремонте.

https://1prime.ru/20240920/avto-851689584.html

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россия, авторынок рф