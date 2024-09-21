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Количество бездомных в США уверенно идет на новый рекорд - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Количество бездомных в США уверенно идет на новый рекорд
Количество бездомных в США уверенно идет на новый рекорд - 21.09.2024, ПРАЙМ
Количество бездомных в США уверенно идет на новый рекорд
Количество бездомных жителей США достигло 550 тысяч человек, это число по итогам года, как ожидается, превысит 653 тысячи, что станет рекордом за все время... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T21:18+0300
2024-09-21T21:18+0300
экономика
сша
бездомные
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Количество бездомных жителей США достигло 550 тысяч человек, это число по итогам года, как ожидается, превысит 653 тысячи, что станет рекордом за все время ведения статистики, говорится в расчетах газеты Wall Street Journal. По информации издания, количество бездомных, живущих в палатках, на улицах и в приютах, на данный момент уже увеличилось на 10% по сравнению с уровнем прошлого года. "Тренд означает, что США, вероятнее всего, превысят значение 2023 года на уровне 653 тысяч бездомных людей, которое было самым высоким с начала отчетности государства в 2007 году", - говорится в публикации. Данные газеты рассчитываются на основе статистики от более чем 250 организаций, помогающих бездомным американцам на территории страны. Цифра включает в себя как тех, кто постоянно проживает на улицах, так и людей, временно оказавшихся без жилья. Как отмечается, рост бездомности связан с экономическими и социальными проблемами США, включая повышение цен на покупку жилья и его аренду, а также прекращение действия различных меры финансовой помощи после пандемии.
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сша, бездомные
Экономика, США, бездомные
21:18 21.09.2024
 
Количество бездомных в США уверенно идет на новый рекорд

WSJ: количество бездомных в США достигло 550 тысяч и может побить рекорд

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Количество бездомных жителей США достигло 550 тысяч человек, это число по итогам года, как ожидается, превысит 653 тысячи, что станет рекордом за все время ведения статистики, говорится в расчетах газеты Wall Street Journal.
По информации издания, количество бездомных, живущих в палатках, на улицах и в приютах, на данный момент уже увеличилось на 10% по сравнению с уровнем прошлого года.
"Тренд означает, что США, вероятнее всего, превысят значение 2023 года на уровне 653 тысяч бездомных людей, которое было самым высоким с начала отчетности государства в 2007 году", - говорится в публикации.
Данные газеты рассчитываются на основе статистики от более чем 250 организаций, помогающих бездомным американцам на территории страны. Цифра включает в себя как тех, кто постоянно проживает на улицах, так и людей, временно оказавшихся без жилья.
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Как отмечается, рост бездомности связан с экономическими и социальными проблемами США, включая повышение цен на покупку жилья и его аренду, а также прекращение действия различных меры финансовой помощи после пандемии.
 
ЭкономикаСШАбездомные
 
 
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