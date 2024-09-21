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В России значительно снизилась доля компаний в фазе выживания - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В России значительно снизилась доля компаний в фазе выживания
В России значительно снизилась доля компаний в фазе выживания - 21.09.2024, ПРАЙМ
В России значительно снизилась доля компаний в фазе выживания
В России за год в три раза снизилась доля предприятий, которые находятся в состоянии кризиса. Об этом говорится в исследовании школы управления "Сколково" "Как... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T08:13+0300
2024-09-21T08:13+0300
россия
бизнес
сколково
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В России за год в три раза снизилась доля предприятий, которые находятся в состоянии кризиса. Об этом говорится в исследовании школы управления "Сколково" "Как меняется корпоративное обучение руководителей̆ в 2024 году", результаты приводит агентство РИА Новости.Отмечается, что в ходе исследования было опрошено более 600 представителей компаний из разных регионов России. В соответствии с данными, доля фирм, находящихся на грани выживания, снизилась с 15 процентов в 2023 году до пяти процентов в 2024 году.Также сообщается, что в фазе роста и развития находится подавляющее большинство компаний (44 процента). В прошлом году таких компаний было 33 процента."Главное отличие 2024 от 2023 года: темпы роста бизнеса начали опережать возможности компаний нанимать квалифицированных специалистов и наращивать производительность. Можно сказать, что рост последних двух лет имеет экстенсивную природу - в погоне за новыми рыночными возможностями резко растет нагрузка на все уровни персонала и интенсивность труда", - пояснил РИА Новости директор департамента корпоративного обучения школы управления "Сколково" Денис Конанчук.
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россия, бизнес, сколково
РОССИЯ, Бизнес, Сколково
08:13 21.09.2024
 
В России значительно снизилась доля компаний в фазе выживания

"Сколково": доля российских компаний в фазе выживания за год снизилась втрое

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© fotolia.com / motorradcbr
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В России за год в три раза снизилась доля предприятий, которые находятся в состоянии кризиса. Об этом говорится в исследовании школы управления "Сколково" "Как меняется корпоративное обучение руководителей̆ в 2024 году", результаты приводит агентство РИА Новости.
Отмечается, что в ходе исследования было опрошено более 600 представителей компаний из разных регионов России. В соответствии с данными, доля фирм, находящихся на грани выживания, снизилась с 15 процентов в 2023 году до пяти процентов в 2024 году.
Также сообщается, что в фазе роста и развития находится подавляющее большинство компаний (44 процента). В прошлом году таких компаний было 33 процента.
"Главное отличие 2024 от 2023 года: темпы роста бизнеса начали опережать возможности компаний нанимать квалифицированных специалистов и наращивать производительность. Можно сказать, что рост последних двух лет имеет экстенсивную природу - в погоне за новыми рыночными возможностями резко растет нагрузка на все уровни персонала и интенсивность труда", - пояснил РИА Новости директор департамента корпоративного обучения школы управления "Сколково" Денис Конанчук.
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