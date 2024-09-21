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Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС

Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС - 21.09.2024, ПРАЙМ

Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС

После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани введен локальный режим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T19:46+0300

2024-09-21T19:46+0300

2024-09-21T19:46+0300

происшествия

кубань

режим чс

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани введен локальный режим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.В сообщении губернатора, в частности, указывается: "Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием". При этом Кондратьев отметил, что в настоящий момент "Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников в Тихорецком районе возникло возгорание, которое вызвало детонацию взрывоопасных предметов. В связи с этим началась эвакуация жителей находящегося возле места ЧП поселка.

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кубань, режим чс