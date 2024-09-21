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Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС
Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС - 21.09.2024, ПРАЙМ
Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС
После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани введен локальный режим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T19:46+0300
2024-09-21T19:46+0300
происшествия
кубань
режим чс
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани введен локальный режим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.В сообщении губернатора, в частности, указывается: "Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием". При этом Кондратьев отметил, что в настоящий момент "Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников в Тихорецком районе возникло возгорание, которое вызвало детонацию взрывоопасных предметов. В связи с этим началась эвакуация жителей находящегося возле места ЧП поселка.
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кубань, режим чс
Происшествия, КУБАНЬ, режим ЧС
19:46 21.09.2024
 
Из-за атаки БПЛА в Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС

Губернатор Кондратьев: в Тихорецком районе на Кубани введен локальный режим ЧС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани введен локальный режим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
В сообщении губернатора, в частности, указывается: "Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием".
При этом Кондратьев отметил, что в настоящий момент "Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
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Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников в Тихорецком районе возникло возгорание, которое вызвало детонацию взрывоопасных предметов. В связи с этим началась эвакуация жителей находящегося возле места ЧП поселка.
 
ПроисшествияКУБАНЬрежим ЧС
 
 
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