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Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам
Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам - 21.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам
Эксперты рассказали агентству РИА Новости, как подготовить загородный дом к холодам. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T06:59+0300
2024-09-21T06:59+0300
2024-09-21T06:59+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Эксперты рассказали агентству РИА Новости, как подготовить загородный дом к холодам.Так, эксперты отмечают, что при подготовке дома к зиме нужно в первую очередь проверить системы теплоснабжения и канализации. Кроме того, как добавил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, посоветовал заменить жидкость в батареях для профилактики их разрывов и провести технический осмотр систем.Также, по его словам, необходимо прочистить дренажные системы и устранить возможные протечки для подготовки к осенним дождям. Лазовский сообщил, что проживающим в загородном доме на постоянной основе надо подумать о резервном источнике тепла на случай выхода из строя отопительного котла, центральной системы отопления или проблем с электроснабжением.
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россия, дача, холодная погода
РОССИЯ, дача, холодная погода
Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам
Эксперты: при подготовке дома к холодам нужно проверить систему теплоснабжения
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Эксперты рассказали агентству РИА Новости, как подготовить загородный дом к холодам.
Так, эксперты отмечают, что при подготовке дома к зиме нужно в первую очередь проверить системы теплоснабжения и канализации. Кроме того, как добавил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, посоветовал заменить жидкость в батареях для профилактики их разрывов и провести технический осмотр систем.
Также, по его словам, необходимо прочистить дренажные системы и устранить возможные протечки для подготовки к осенним дождям.
Лазовский сообщил, что проживающим в загородном доме на постоянной основе надо подумать о резервном источнике тепла на случай выхода из строя отопительного котла, центральной системы отопления или проблем с электроснабжением.
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