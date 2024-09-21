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Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам

Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам - 21.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как подготовить загородный дом к холодам

Эксперты рассказали агентству РИА Новости, как подготовить загородный дом к холодам. | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T06:59+0300

2024-09-21T06:59+0300

2024-09-21T06:59+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Эксперты рассказали агентству РИА Новости, как подготовить загородный дом к холодам.Так, эксперты отмечают, что при подготовке дома к зиме нужно в первую очередь проверить системы теплоснабжения и канализации. Кроме того, как добавил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, посоветовал заменить жидкость в батареях для профилактики их разрывов и провести технический осмотр систем.Также, по его словам, необходимо прочистить дренажные системы и устранить возможные протечки для подготовки к осенним дождям. Лазовский сообщил, что проживающим в загородном доме на постоянной основе надо подумать о резервном источнике тепла на случай выхода из строя отопительного котла, центральной системы отопления или проблем с электроснабжением.

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россия, дача, холодная погода