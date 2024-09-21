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Названа отметка, после прохождения которой рубль начнет укрепляться
Названа отметка, после прохождения которой рубль начнет укрепляться - 21.09.2024, ПРАЙМ
Названа отметка, после прохождения которой рубль начнет укрепляться
Рубль сохраняет волатильность, но пока не смог пробить отметку 93,4 рубля. На следующей неделе ему могут оказать некоторую поддержку цены на нефть, но говорить... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T03:03+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Рубль сохраняет волатильность, но пока не смог пробить отметку 93,4 рубля. На следующей неделе ему могут оказать некоторую поддержку цены на нефть, но говорить об укреплении можно лишь после прохождения вниз уровня 90 за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.В течение недели рубль сохранял волатильность, а нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 71,56 до 75,14 долларов за баррель, демонстрируя чувствительность к решениям ФРС и геополитической ситуации на Ближнем Востоке.С точки зрения технического анализа, важным уровнем сопротивления для доллара оставалась отметка 93,40 рубля, преодоление которой могло бы открыть путь к дальнейшему росту до 95,00 рублей. Для укрепления рублю необходимо было пройти уровень 90 против доллара. Торговый диапазон для доллара сформировался между уровнями 90,30 - 93,40 рубля, для евро - 98,30–106,40 рубля, а для юаня – 12,50–13,30 рубля.Подводя итоги недели, можно сделать вывод, что рубль продемонстрировал тенденцию к ослаблению против основных валют, несмотря на ряд поддерживающих факторов, таких как высокая ключевая ставка ЦБ РФ, обязательная продажа валюты экспортёрами и подготовка к уплате налогов.Решение ФРС о снижении ставки оказало значительное влияние на динамику доллара и нефтяного рынка. Нефть, после некоторой волатильности, завершает неделю на позитивной ноте, что может оказать поддержку рублю на новой неделе. Однако сохраняющаяся неопределенность в глобальной экономике и геополитические риски продолжают оказывать давление на российскую валюту.
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курсы валют, эксклюзив, курс доллара к рублю цб рф
Курсы валют, Эксклюзив, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
Названа отметка, после прохождения которой рубль начнет укрепляться
Аналитик Антонов: рубль начнет укрепляться, когда пройдет уровень 90 за доллар
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Рубль сохраняет волатильность, но пока не смог пробить отметку 93,4 рубля. На следующей неделе ему могут оказать некоторую поддержку цены на нефть, но говорить об укреплении можно лишь после прохождения вниз уровня 90 за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В течение недели рубль сохранял волатильность, а нефть марки Brent торговалась в диапазоне от 71,56 до 75,14 долларов за баррель, демонстрируя чувствительность к решениям ФРС и геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
С точки зрения технического анализа, важным уровнем сопротивления для доллара оставалась отметка 93,40 рубля, преодоление которой могло бы открыть путь к дальнейшему росту до 95,00 рублей. Для укрепления рублю необходимо было пройти уровень 90 против доллара. Торговый диапазон для доллара сформировался между уровнями 90,30 - 93,40 рубля, для евро - 98,30–106,40 рубля, а для юаня – 12,50–13,30 рубля.
Подводя итоги недели, можно сделать вывод, что рубль продемонстрировал тенденцию к ослаблению против основных валют, несмотря на ряд поддерживающих факторов, таких как высокая ключевая ставка ЦБ РФ, обязательная продажа валюты экспортёрами и подготовка к уплате налогов.
Решение ФРС о снижении ставки оказало значительное влияние на динамику доллара и нефтяного рынка. Нефть, после некоторой волатильности, завершает неделю на позитивной ноте, что может оказать поддержку рублю на новой неделе. Однако сохраняющаяся неопределенность в глобальной экономике и геополитические риски продолжают оказывать давление на российскую валюту.
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