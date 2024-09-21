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"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение

"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение - 21.09.2024, ПРАЙМ

"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение

Украинцев ожидает тяжелая зима, нужно готовиться к худшему, призвала депутат Рады Елизавета Ясько, чье высказывание приводит издание Страна.ua. | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T19:17+0300

2024-09-21T19:17+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Украинцев ожидает тяжелая зима, нужно готовиться к худшему, призвала депутат Рады Елизавета Ясько, чье высказывание приводит издание Страна.ua."Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — заявила нардеп.При этом она подчеркнула, что для восстановления украинской энергетики помощи союзников будет недостаточно.Как констатировали в Еврокомиссии в сентябре, Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, в связи с чем население страны может остаться зимой без электричества, отопления и воды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергетика украины, оценка, прогноз