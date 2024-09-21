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"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение - 21.09.2024, ПРАЙМ
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"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение
"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение - 21.09.2024, ПРАЙМ
"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение
Украинцев ожидает тяжелая зима, нужно готовиться к худшему, призвала депутат Рады Елизавета Ясько, чье высказывание приводит издание Страна.ua. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T19:17+0300
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энергетика
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Украинцев ожидает тяжелая зима, нужно готовиться к худшему, призвала депутат Рады Елизавета Ясько, чье высказывание приводит издание Страна.ua."Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — заявила нардеп.При этом она подчеркнула, что для восстановления украинской энергетики помощи союзников будет недостаточно.Как констатировали в Еврокомиссии в сентябре, Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, в связи с чем население страны может остаться зимой без электричества, отопления и воды.
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энергетика украины, оценка, прогноз
Энергетика, энергетика Украины, оценка, прогноз
19:17 21.09.2024
 
"Никаких иллюзий". В Киеве сделали страшное предупреждение

Депутат Рады Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Украинцев ожидает тяжелая зима, нужно готовиться к худшему, призвала депутат Рады Елизавета Ясько, чье высказывание приводит издание Страна.ua.
"Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — заявила нардеп.
При этом она подчеркнула, что для восстановления украинской энергетики помощи союзников будет недостаточно.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7
Вчера, 16:41
Как констатировали в Еврокомиссии в сентябре, Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, в связи с чем население страны может остаться зимой без электричества, отопления и воды.
 
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