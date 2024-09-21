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В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам
В государствах Европейского союза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят избавиться как можно скорее. Об этом сообщил глава парламента... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T14:24+0300
2024-09-21T14:24+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – ПРАЙМ. В государствах Европейского союза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят избавиться как можно скорее. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Константинов отметил, что представители европейской элиты уже даже не скрывают того, что не испытывают жалости ни к украинцам, ни к их стране. По его словам, они относятся к беженцам как "к быдлу, которому не место в европейском доме"."Кстати, такое же отношение к своим подданным и у (Владимира) Зеленского. Примерно против такого альянса кровопийц-эксплуататоров восстал народ под руководством (гетмана Войска Запорожского Богдана) Хмельницкого", - сказал депутат в беседе с РИА Новости.Ранее сообщалось, что глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призвал европейские страны перестать предоставлять выплаты украинцам. По его словам, это необходимо для стимуляции мужчин призывного возраста к возвращению на Украину, где их ждет призыв по мобилизации.
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россия, украина, ес, беженцы
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, беженцы
14:24 21.09.2024
 
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам

Депутат Константинов: в ЕС к украинским беженцам относятся как к мусору

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – ПРАЙМ. В государствах Европейского союза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят избавиться как можно скорее. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Константинов отметил, что представители европейской элиты уже даже не скрывают того, что не испытывают жалости ни к украинцам, ни к их стране. По его словам, они относятся к беженцам как "к быдлу, которому не место в европейском доме".
"Кстати, такое же отношение к своим подданным и у (Владимира) Зеленского. Примерно против такого альянса кровопийц-эксплуататоров восстал народ под руководством (гетмана Войска Запорожского Богдана) Хмельницкого", - сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призвал европейские страны перестать предоставлять выплаты украинцам. По его словам, это необходимо для стимуляции мужчин призывного возраста к возвращению на Украину, где их ждет призыв по мобилизации.
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