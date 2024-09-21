https://1prime.ru/20240921/es-851699786.html
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам
В государствах Европейского союза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят избавиться как можно скорее. Об этом сообщил глава парламента... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T14:24+0300
2024-09-21T14:24+0300
2024-09-21T14:24+0300
россия
украина
ес
беженцы
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – ПРАЙМ. В государствах Европейского союза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят избавиться как можно скорее. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Константинов отметил, что представители европейской элиты уже даже не скрывают того, что не испытывают жалости ни к украинцам, ни к их стране. По его словам, они относятся к беженцам как "к быдлу, которому не место в европейском доме"."Кстати, такое же отношение к своим подданным и у (Владимира) Зеленского. Примерно против такого альянса кровопийц-эксплуататоров восстал народ под руководством (гетмана Войска Запорожского Богдана) Хмельницкого", - сказал депутат в беседе с РИА Новости.Ранее сообщалось, что глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призвал европейские страны перестать предоставлять выплаты украинцам. По его словам, это необходимо для стимуляции мужчин призывного возраста к возвращению на Украину, где их ждет призыв по мобилизации.
https://1prime.ru/20240920/kredit-851689869.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ес, беженцы
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, беженцы
В Крыму рассказали, как в ЕС относятся к украинским беженцам
Депутат Константинов: в ЕС к украинским беженцам относятся как к мусору
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – ПРАЙМ. В государствах Европейского союза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят избавиться как можно скорее. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Константинов отметил, что представители европейской элиты уже даже не скрывают того, что не испытывают жалости ни к украинцам, ни к их стране. По его словам, они относятся к беженцам как "к быдлу, которому не место в европейском доме".
"Кстати, такое же отношение к своим подданным и у (Владимира) Зеленского. Примерно против такого альянса кровопийц-эксплуататоров восстал народ под руководством (гетмана Войска Запорожского Богдана) Хмельницкого", - сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призвал европейские страны перестать предоставлять выплаты украинцам. По его словам, это необходимо для стимуляции мужчин призывного возраста к возвращению на Украину, где их ждет призыв по мобилизации.
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7