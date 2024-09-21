https://1prime.ru/20240921/gibel-851700214.html

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - 21.09.2024, ПРАЙМ

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T16:26+0300

2024-09-21T16:26+0300

2024-09-21T16:27+0300

происшествия

валерий залужный

помощник

гибель

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр Никитюк. Высказывание экс-главкома ВСУ по данному поводу процитировало украинское издание "Фокус": "Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич".В то же время издание сообщило, что вместе с помощником Залужного еще двое украинских военнослужащих получили "несовместимые с жизнью ранения". Это произошло в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.

https://1prime.ru/20240920/svo-851690512.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валерий залужный, помощник, гибель