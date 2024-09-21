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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - 21.09.2024, ПРАЙМ
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T16:26+0300
2024-09-21T16:27+0300
происшествия
валерий залужный
помощник
гибель
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр Никитюк. Высказывание экс-главкома ВСУ по данному поводу процитировало украинское издание "Фокус": "Сегодня &lt;…&gt; погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич".В то же время издание сообщило, что вместе с помощником Залужного еще двое украинских военнослужащих получили "несовместимые с жизнью ранения". Это произошло в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.
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валерий залужный, помощник, гибель
Происшествия, Валерий Залужный, Помощник, гибель
16:26 21.09.2024 (обновлено: 16:27 21.09.2024)
 
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника Никитюка при ракетном ударе

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр Никитюк.
Высказывание экс-главкома ВСУ по данному поводу процитировало украинское издание "Фокус": "Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич".
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В то же время издание сообщило, что вместе с помощником Залужного еще двое украинских военнослужащих получили "несовместимые с жизнью ранения". Это произошло в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.
 
ПроисшествияВалерий ЗалужныйПомощникгибель
 
 
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