https://1prime.ru/20240921/gibel-851700214.html
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - 21.09.2024, ПРАЙМ
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T16:26+0300
2024-09-21T16:26+0300
2024-09-21T16:27+0300
происшествия
валерий залужный
помощник
гибель
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр Никитюк. Высказывание экс-главкома ВСУ по данному поводу процитировало украинское издание "Фокус": "Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич".В то же время издание сообщило, что вместе с помощником Залужного еще двое украинских военнослужащих получили "несовместимые с жизнью ранения". Это произошло в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.
https://1prime.ru/20240920/svo-851690512.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_11:0:1148:853_1920x0_80_0_0_576697279a068613e0f82850836ab74a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий залужный, помощник, гибель
Происшествия, Валерий Залужный, Помощник, гибель
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника Никитюка при ракетном ударе
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экс-главком Вооруженными силами Украины, а сегодня - украинский посол в Великобритании Валерий Залужный подтвердил, что погиб его бывший помощник Александр Никитюк.
Высказывание экс-главкома ВСУ по данному поводу процитировало украинское издание "Фокус": "Сегодня <…> погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич".
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса
В то же время издание сообщило, что вместе с помощником Залужного еще двое украинских военнослужащих получили "несовместимые с жизнью ранения". Это произошло в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.