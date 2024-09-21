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Какой страной управляют лучше? СМИ сравнили Британию и Германию
Какой страной управляют лучше? СМИ сравнили Британию и Германию - 21.09.2024, ПРАЙМ
Какой страной управляют лучше? СМИ сравнили Британию и Германию
В Великобритании и Германии практикуются различные способы государственного управления, но оба варианта в одинаковой степени провальные. К такому выводу в... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T16:54+0300
2024-09-21T16:54+0300
2024-09-21T17:01+0300
экономика
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В Великобритании и Германии практикуются различные способы государственного управления, но оба варианта в одинаковой степени провальные. К такому выводу в материале для издания Financial Times пришел обозреватель Джанан Ганеш.В управлении Германией он выделил следующие особенности. Во-первых, главная специализация – обрабатывающая промышленность. Во-вторых, в ФРГ нет одного региона-лидера, в-третьих, случается, что к власти в этой стране приходят коалиционные правительства, и в-четвертых, Германия стояла у истоков интеграции Европы. Великобритания же, в пику ФРГ, специализируется не на промышленности, а на услугах, причем занимает ни много ни мало второе место в мире по объему экспорта услуг, говорится в публикации. Во-вторых, Лондон отчетливо выделяется на фоне других британских городов и доминирует над ними. В-третьих, в Великобритании не бывает коалиционных правительств. И в-четвертых, отношение к евроинтеграции в Великобритании гораздо негативнее, чем в Германии.Подытоживая, Ганеш называет рассматриваемые государства "средними по размеру демократическими странами с высоким уровнем доходов", которые управляются "практически противоположными способами".При этом оба способа, по оценке обозревателя, "сходятся в одном - в своем провале". В то же время автор отметил, что в Великобритании хуже экономика, а в Германии - политика.
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великобритания, германия, госуправление
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, Госуправление
Какой страной управляют лучше? СМИ сравнили Британию и Германию
FT: способы госуправления в Великобритании и Германии одинаково провальные
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ.
В Великобритании и Германии практикуются различные способы государственного управления, но оба варианта в одинаковой степени провальные. К такому выводу в материале для издания Financial Times
пришел обозреватель Джанан Ганеш.
В управлении Германией он выделил следующие особенности. Во-первых, главная специализация – обрабатывающая промышленность. Во-вторых, в ФРГ нет одного региона-лидера, в-третьих, случается, что к власти в этой стране приходят коалиционные правительства, и в-четвертых, Германия стояла у истоков интеграции Европы.
Великобритания же, в пику ФРГ, специализируется не на промышленности, а на услугах, причем занимает ни много ни мало второе место в мире по объему экспорта услуг, говорится в публикации. Во-вторых, Лондон отчетливо выделяется на фоне других британских городов и доминирует над ними. В-третьих, в Великобритании не бывает коалиционных правительств. И в-четвертых, отношение к евроинтеграции в Великобритании гораздо негативнее, чем в Германии.
Подытоживая, Ганеш называет рассматриваемые государства "средними по размеру демократическими странами с высоким уровнем доходов", которые управляются "практически противоположными способами".
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При этом оба способа, по оценке обозревателя, "сходятся в одном - в своем провале". В то же время автор отметил, что в Великобритании хуже экономика, а в Германии - политика.