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Пушков предупредил, чем чревато "отсутствие интеллекта" у элит Британии
Пушков предупредил, чем чревато "отсутствие интеллекта" у элит Британии - 21.09.2024, ПРАЙМ
Пушков предупредил, чем чревато "отсутствие интеллекта" у элит Британии
Отсутствие интеллекта у британских политиков может втянуть страну в войну с Российской Федерацией. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T19:57+0300
2024-09-21T19:57+0300
2024-09-21T20:00+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Отсутствие интеллекта у британских политиков может втянуть страну в войну с Российской Федерацией. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Как он отметил, руководящие посты в Великобритании занимают случайные и некомпетентные люди, пытающиеся скрыть свою ущербность "громкими заявлениями и призывами, привлекающими внимание прессы". При этом СМИ Британии, живущие, по оценке сенатора, исключительно скандалами и "не способные на трезвое мышление, также деградируют на глазах". "И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией", - подчеркнул Пушков.
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великобритания, политики, экспертное мнение
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Политики, экспертное мнение
Пушков предупредил, чем чревато "отсутствие интеллекта" у элит Британии
Пушков: отсутствие интеллекта у элит Британии может втянуть страну в войну с РФ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Отсутствие интеллекта у британских политиков может втянуть страну в войну с Российской Федерацией. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Как он отметил, руководящие посты в Великобритании занимают случайные и некомпетентные люди, пытающиеся скрыть свою ущербность "громкими заявлениями и призывами, привлекающими внимание прессы".
При этом СМИ Британии, живущие, по оценке сенатора, исключительно скандалами и "не способные на трезвое мышление, также деградируют на глазах".
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"И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией", - подчеркнул Пушков.