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Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая

Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая - 21.09.2024, ПРАЙМ

Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая

Поставки часов из Китая в Россию в августе по сравнению с июлем выросли почти в два раза до максимальных за все время ведения данных 40,9 миллиона долларов,... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T07:15+0300

2024-09-21T07:15+0300

2024-09-21T07:15+0300

россия

китай

мировая торговля

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поставки часов из Китая в Россию в августе по сравнению с июлем выросли почти в два раза до максимальных за все время ведения данных 40,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Так, по итогам августа 2024 года объем импорта Россией часов и их частей из Китая достиг 40,9 миллиона долларов, увеличившись с июля в 1,8 раза. При этом РФ начала активно наращивать их поставки в апреле этого года: тогда они взлетели почти впятеро до 11,5 миллиона долларов. После этого они росли до 14 миллионов долларов в мае, 18,9 миллиона в июне и 22,3 миллиона в июле. До этого месячный объем покупок китайских часов не превышал 3-4 миллионов долларов в месяц. Всего за первые восемь месяцев этого года из КНР в РФ приехало часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов, что в пять раз больше, чем за такой же период прошлого года. За весь 2023 год поставки достигли лишь 40 миллионов долларов. Больше всего в августе Москва закупала таймеры и секундомеры - на 38,5 миллиона долларов. Именно за счет наращивания их покупок и произошел рост в покупках всей часовой товарной группы. Также в Россию в заметных объемах поставлялись наручные часы - на 1,3 миллиона долларов, настенные часы и будильники - 567,3 тысячи долларов, временные переключатели с часовым механизмом - 255,7 тысячи долларов.

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россия, китай, мировая торговля