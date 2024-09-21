https://1prime.ru/20240921/kitay-851697092.html
Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая
Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая - 21.09.2024, ПРАЙМ
Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая
Поставки часов из Китая в Россию в августе по сравнению с июлем выросли почти в два раза до максимальных за все время ведения данных 40,9 миллиона долларов,... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T07:15+0300
2024-09-21T07:15+0300
2024-09-21T07:15+0300
россия
китай
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поставки часов из Китая в Россию в августе по сравнению с июлем выросли почти в два раза до максимальных за все время ведения данных 40,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Так, по итогам августа 2024 года объем импорта Россией часов и их частей из Китая достиг 40,9 миллиона долларов, увеличившись с июля в 1,8 раза. При этом РФ начала активно наращивать их поставки в апреле этого года: тогда они взлетели почти впятеро до 11,5 миллиона долларов. После этого они росли до 14 миллионов долларов в мае, 18,9 миллиона в июне и 22,3 миллиона в июле. До этого месячный объем покупок китайских часов не превышал 3-4 миллионов долларов в месяц. Всего за первые восемь месяцев этого года из КНР в РФ приехало часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов, что в пять раз больше, чем за такой же период прошлого года. За весь 2023 год поставки достигли лишь 40 миллионов долларов. Больше всего в августе Москва закупала таймеры и секундомеры - на 38,5 миллиона долларов. Именно за счет наращивания их покупок и произошел рост в покупках всей часовой товарной группы. Также в Россию в заметных объемах поставлялись наручные часы - на 1,3 миллиона долларов, настенные часы и будильники - 567,3 тысячи долларов, временные переключатели с часовым механизмом - 255,7 тысячи долларов.
https://1prime.ru/20240920/avto-851689584.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, мировая торговля
РОССИЯ, КИТАЙ, мировая торговля
Россия до рекорда нарастила закупки одного товара у Китая
Россия в августе вдвое нарастила покупку часов у Китая до рекорда
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поставки часов из Китая в Россию в августе по сравнению с июлем выросли почти в два раза до максимальных за все время ведения данных 40,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив статистику китайской таможни.
Так, по итогам августа 2024 года объем импорта Россией часов и их частей из Китая достиг 40,9 миллиона долларов, увеличившись с июля в 1,8 раза.
При этом РФ начала активно наращивать их поставки в апреле этого года: тогда они взлетели почти впятеро до 11,5 миллиона долларов. После этого они росли до 14 миллионов долларов в мае, 18,9 миллиона в июне и 22,3 миллиона в июле. До этого месячный объем покупок китайских часов не превышал 3-4 миллионов долларов в месяц.
Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму
Всего за первые восемь месяцев этого года из КНР в РФ приехало часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов, что в пять раз больше, чем за такой же период прошлого года. За весь 2023 год поставки достигли лишь 40 миллионов долларов.
Больше всего в августе Москва закупала таймеры и секундомеры - на 38,5 миллиона долларов. Именно за счет наращивания их покупок и произошел рост в покупках всей часовой товарной группы.
Также в Россию в заметных объемах поставлялись наручные часы - на 1,3 миллиона долларов, настенные часы и будильники - 567,3 тысячи долларов, временные переключатели с часовым механизмом - 255,7 тысячи долларов.