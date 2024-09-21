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В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации
В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации - 21.09.2024, ПРАЙМ
В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации
К уголовному делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны обслуживающие торговый центр частное охранное предприятие и подрядные организации. Об... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T11:19+0300
2024-09-21T11:19+0300
россия
крокус сити холл
теракт
суд
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. К уголовному делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны обслуживающие торговый центр частное охранное предприятие и подрядные организации. Об этом говорится в документах, которые приводит агентство РИА Новости.Отмечается, что фигурантами дела стали руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи" и другие подрядчики, которые обсуживали ТЦ. Уточняется, что дело об оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг возбудили еще в конце мая. Это дело объединили в одно производство с делом о теракте.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
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россия, крокус сити холл, теракт, суд
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, суд
11:19 21.09.2024
 
В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации

ЧОП и подрядчики, обслуживающие концертный зал, фигурируют в деле "Крокуса"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. К уголовному делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны обслуживающие торговый центр частное охранное предприятие и подрядные организации. Об этом говорится в документах, которые приводит агентство РИА Новости.
Отмечается, что фигурантами дела стали руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи" и другие подрядчики, которые обсуживали ТЦ. Уточняется, что дело об оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг возбудили еще в конце мая. Это дело объединили в одно производство с делом о теракте.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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РОССИЯКрокус сити холлтерактсуд
 
 
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