https://1prime.ru/20240921/krokus-851699059.html

В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации

В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации - 21.09.2024, ПРАЙМ

В деле о трагедии в "Крокусе" фигурируют ЧОП и подрядные организации

К уголовному делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны обслуживающие торговый центр частное охранное предприятие и подрядные организации. Об... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T11:19+0300

2024-09-21T11:19+0300

2024-09-21T11:19+0300

россия

крокус сити холл

теракт

суд

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. К уголовному делу о трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастны обслуживающие торговый центр частное охранное предприятие и подрядные организации. Об этом говорится в документах, которые приводит агентство РИА Новости.Отмечается, что фигурантами дела стали руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи" и другие подрядчики, которые обсуживали ТЦ. Уточняется, что дело об оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг возбудили еще в конце мая. Это дело объединили в одно производство с делом о теракте.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.

https://1prime.ru/20240829/krokus-851197229.html

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россия, крокус сити холл, теракт, суд