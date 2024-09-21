https://1prime.ru/20240921/krym-851698340.html

В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова

В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова - 21.09.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова

Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T09:27+0300

2024-09-21T09:27+0300

2024-09-21T09:27+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов."Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал депутат агентству РИА Новости. Он добавил, что украинское руководство никогда не было заинтересовано в обладании Крымом. По его словам, Киеву был нужен полуостров для того, чтобы дразнить Москву и торговаться с ней. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановка вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна.

https://1prime.ru/20240920/peskov-851686820.html

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