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В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T09:27+0300
2024-09-21T09:27+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов."Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал депутат агентству РИА Новости. Он добавил, что украинское руководство никогда не было заинтересовано в обладании Крымом. По его словам, Киеву был нужен полуостров для того, чтобы дразнить Москву и торговаться с ней. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановка вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна.
https://1prime.ru/20240920/peskov-851686820.html
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россия, украина, крым
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ
09:27 21.09.2024
 
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова

Константинов: Киеву пора прекратить истерику вокруг статуса Крыма

© AFP / Genya SavilovСпикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов
Спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© AFP / Genya Savilov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал депутат агентству РИА Новости.
Он добавил, что украинское руководство никогда не было заинтересовано в обладании Крымом. По его словам, Киеву был нужен полуостров для того, чтобы дразнить Москву и торговаться с ней.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановка вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН
Вчера, 13:38
 
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