https://1prime.ru/20240921/krym-851698340.html
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T09:27+0300
2024-09-21T09:27+0300
2024-09-21T09:27+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов."Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал депутат агентству РИА Новости. Он добавил, что украинское руководство никогда не было заинтересовано в обладании Крымом. По его словам, Киеву был нужен полуостров для того, чтобы дразнить Москву и торговаться с ней. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановка вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна.
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россия, украина, крым
В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
Константинов: Киеву пора прекратить истерику вокруг статуса Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Киеву пора прекратить истерику насчет навсегда ставшего российским Крыма, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал депутат агентству РИА Новости.
Он добавил, что украинское руководство никогда не было заинтересовано в обладании Крымом. По его словам, Киеву был нужен полуостров для того, чтобы дразнить Москву и торговаться с ней.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По его словам, это необходимо для проведения в регионе нового референдума, так как он символически важен для России и стратегически важен для Украины.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские регионы, в том числе Крым, не могут быть предметом дискуссий, поэтому постановка вопроса о передаче республики под мандат ООН абсурдна.
Песков прокомментировал идею передать Крым под мандат ООН