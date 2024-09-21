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"Разорвана в клочья". Какие секреты МВФ выведывает в России

"Разорвана в клочья". Какие секреты МВФ выведывает в России - 21.09.2024, ПРАЙМ

"Разорвана в клочья". Какие секреты МВФ выведывает в России

Международный валютный фонд на фоне стабилизации экономической ситуации в России собирался в октябре вернуться к очным встречам с российскими властями для... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T04:04+0300

2024-09-21T04:04+0300

2024-09-21T04:04+0300

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. Международный валютный фонд на фоне стабилизации экономической ситуации в России собирался в октябре вернуться к очным встречам с российскими властями для обсуждения экономики. Однако из-за противодействия этому плану нескольких европейских стран консультации представителей фонда с Россией встречам не суждено состояться в ближайшие недели - их перенесли на неопределенный срок. Что будет в повестке переговоров и почему МВФ решил посетить РФ?В начале сентября постоянный представитель Международного валютного фонда МВФ в России Аннет Киобе анонсировала возобновление консультаций фонда с российскими властями по вопросам экономики. Предполагалось, что консультации начнутся в удаленном режиме с 16 сентября, а затем представители фонда отправятся в РФ для очных встреч.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПоследняя ежегодная миссия МВФ в России состоялась в конце осени 2019 года, то есть незадолго до пандемии COVID. А онлайн-консультации не проводились с 2021 года.Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак объясняла решение МВФ возобновить консультации с российскими властями и отправку в Россию делегации стабилизацией экономической ситуации в стране."Экономическая ситуация была исключительно нестабильной… особенно с учетом перспектив и политических рамок как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. Теперь, когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновляются консультации", –говорила представитель фонда.С кем именно из представителей российских властей планировались переговоры, при этом не уточнялось.Однако вскоре после этого анонса министры финансов девяти европейских стран – Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Польши, Норвегии - в письме главе МВФ Кристалине Георгиевой заявили, что эти планы идут вразрез с политикой стран еврозоны.В результате Международный валютный фонд отложил начало переговоров с Россией. "Консультации с Россией были отложены, пока мы собираем все необходимые данные и продолжаем анализ", - сообщили в МВФ.При этом, после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намеревается провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.“Сверка часов” как поводВозобновление консультаций МВФ с властями России в рамках ежегодного обзора экономики – вполне рядовое событие. Российская Федерация - член фонда с 1992 года, и такие встречи прописаны в уставе. По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, они необходимы для "сверки часов" и поддержания глобальной финансовой стабильности.В рамках программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP) с 2010 года МВФ совместно с Группой Всемирного банка проводит комплексный анализ российского финансового сектора. В последний раз миссия МВФ приезжала в 2019 году, затем консультации проводились удаленно, а с 2022 года были вовсе прекращены.“Несмотря на попытки властей США и ЕС изолировать нас от мировой экономики, очевидно, что отечественный рынок по-прежнему продолжает влиять на международные процессы”, - полагает экономист.Запрос рынка диктует поведениеЗарубежные компании и потенциальные инвесторы всегда рассматривали Россию с точки зрения колоссальных ресурсных возможностей и огромного рынка сбыта. Мери Валишвили не исключает, что возобновление деятельности МВФ - это “своего рода ответ на запрос рынка”.В письме, направленном в адрес Георгиевой, министры финансов и экономики девяти стран высказались о том, что Россия не должна пользоваться советами МВФ.Однако, как замечает Валишвили, Россия с 2000 года не обращалась в фонд за финансовой помощью. И заявленные опасения министров европейских государств, скорее всего, говорят о восприятии России лидерами европейских стран как сильного и экономически развитого государства, представляющего существенную конкуренцию на мировом рынке.“Для России же возобновление взаимодействия с МВФ означает проведение открытой экономической политики и готовность дальнейшего сотрудничества с иностранными государствами и частными инвесторами”, - говорит экономист.Вопрос ребромВпрочем, как напомнила Любовь Косинова, аналитик-макроэкономист Института экономики роста им. П.А. Столыпин, на деле МВФ отношений с Россией и не прекращал.Да и не в интересах фонда прерывать сотрудничество со странами, которые вносят свой вклад в его финансирование, являются крупными участниками мировой торговой и финансовой системы.“Более того, на фоне снижения уровня отношений с МВФ, Россия может и поставить вопрос ребром – о выходе из организации, что, будет, в свою очередь, снижать престиж и самого МВФ”, - считает аналитик.По ее мнению, сам факт принятия решения о возобновлении консультаций позитивно влияет на информационный фон вокруг РФ и опосредованно укрепляет ее внешнеполитические позиции, так как свидетельствует о невозможности исключения РФ из мировой экономики и международной повестки.Как подчеркивает Косынина, МВФ тщательно наблюдает за макроэкономической политикой стран-членов, и для российской экономики его прогнозы в последнее время весьма оптимистичны.В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем.Со счетов не сброситьЕсли ранее западные страны предполагали сценарий, в котором российская экономика в результате санкций будет "разорвана в клочья", сейчас уже очевидно, что этого не произойдет, рассказывает доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.“Для МВФ такое изменение ситуации очень важно с позиций того, что Россию нельзя сбрасывать со счетов, что ее позиции в глобальных цепочках создания стоимости остаются стабильными и что она продолжит оказывать значимое воздействие на платежные балансы других стран по каналам торговли и инвестиций”, - утверждает он.Поэтому с экономической точки зрения будущий визит МВФ, по мнению экономиста, следует рассматривать в фарватере его основной деятельности, нацеленной на достижение глобальной макроэкономической и валютно-финансовой стабильности.Для МВФ состояние российской экономики важно и с позиций оценки жесткой монетарной политики, проводимой РФ сегодня, неопределенности инфляции. “Эти ключевые шоки также будут воздействовать на стабильность глобальных рынков, в том числе таких важных, как энергетические и продовольственные”, - предполагает Смирнов.Наконец, скорее всего, МВФ также нужно, чтобы Россия продолжила публиковать данные, касающиеся ее внешнеэкономических связей. Трансграничная торговля нашей страны замаскирована, скорее всего, чтобы избежать санкции и скрыть сведения о доходах, какие Россия накапливает за счет своей внешней торговли (а МВФ придерживается требования прозрачности данных к странам-членам).“Однако, учитывая, что МВФ считается “прозападной” организацией, визит может быть связан и с тем, чтобы попытаться за счет публикации данных статистики внешнего сектора получить данные о том, какие чистые доходы Россия получает от участия в международной торговле. И, соответственно, сколько она потенциально может направлять на развитие оборонно-промышленного комплекса и ведение военных действий)”, - предполагает Смирнов.По мнению Косиновой, также нельзя исключать, что в МВФ решили посмотреть, как экономика, “сдерживаемая тысячей уколов санкций, находит решения, преодолевает препятствия и умудряется расти”, поднимая в том числе и производственный сектор.Возможно, новые наработанные рецепты (а, вероятно, в России появились такие, которых еще не было в мировой практике) вызывают интерес с точки их возможной адаптации в других членах организации.МВФ, вероятно, интересен, и реальный опыт расширения ареала использования цифровых валют. А вот о кулуарных причинах предстоящего визита мы, можем, конечно, только гадать, заключают эксперты.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мвф, экономика рф