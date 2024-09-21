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В Китае призвали НАТО как можно скорее "уйти в отставку" - 21.09.2024, ПРАЙМ
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В Китае призвали НАТО как можно скорее "уйти в отставку"
В Китае призвали НАТО как можно скорее "уйти в отставку" - 21.09.2024, ПРАЙМ
В Китае призвали НАТО как можно скорее "уйти в отставку"
За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более безопасный миропорядок, но провоцировал возникновение дилемм безопасности. Об... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T07:34+0300
2024-09-21T08:26+0300
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ПЕКИН, 21 сен - ПРАЙМ. За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более безопасный миропорядок, но провоцировал возникновение дилемм безопасности. Об этом сообщает китайское издание Global Times.Газета отмечает, что в связи с этим альянс должен как можно скорее "уйти в отставку" вместе с завершением срока полномочий генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.Издание пишет, что вместо того, чтобы сделать мир более мирным, НАТО постоянно расширялась и тем самым стала первопричиной разжигания конфликтов. "Напротив, "длительный мир" был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета", - пишет издание. В этой связи издание призвало НАТО как можно быстрее свернуть свою деятельность вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, ошибочной практикой пропаганды военной силы и стремлением к "абсолютной безопасности", а также опасным поведением, которое разрушает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион".Ранее Североатлантический совет назначил новым генеральным секретарем НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сменит на посту Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года.
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россия, китай, нато, запад
РОССИЯ, КИТАЙ, НАТО, ЗАПАД
07:34 21.09.2024 (обновлено: 08:26 21.09.2024)
 
В Китае призвали НАТО как можно скорее "уйти в отставку"

Global Times: НАТО должна "уйти в отставку" вместе с покидающим пост генсеком

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© Фото : NATO
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ПЕКИН, 21 сен - ПРАЙМ. За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более безопасный миропорядок, но провоцировал возникновение дилемм безопасности. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
Газета отмечает, что в связи с этим альянс должен как можно скорее "уйти в отставку" вместе с завершением срока полномочий генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.
Издание пишет, что вместо того, чтобы сделать мир более мирным, НАТО постоянно расширялась и тем самым стала первопричиной разжигания конфликтов.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
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"Напротив, "длительный мир" был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета", - пишет издание.
В этой связи издание призвало НАТО как можно быстрее свернуть свою деятельность вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, ошибочной практикой пропаганды военной силы и стремлением к "абсолютной безопасности", а также опасным поведением, которое разрушает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион".
Ранее Североатлантический совет назначил новым генеральным секретарем НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сменит на посту Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года.
 
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