Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции назначили нового главу МИД - 21.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240921/naznachenie-851701994.html
Во Франции назначили нового главу МИД
Во Франции назначили нового главу МИД - 21.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции назначили нового главу МИД
Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал пост министра-делегата по вопросам Европы, передает телеканал BFMTV, ссылаясь | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T20:52+0300
2024-09-21T21:11+0300
политика
франция
мид
назначение
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b7919d3163d1809ec8709c7530ba65d1.jpg
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал пост министра-делегата по вопросам Европы, передает телеканал BFMTV, ссылаясь на утвержденный список правительства Мишеля Барнье. Барро окончил Высшую коммерческую школу Парижа и Институт политических исследований (Sciences Po). Его карьера в политике началась в 2015 году, когда он вступил в центристскую партию "Демократическое движение" (MoDem). Через два года стал депутатом Национального собрания. В 2022-м Барро занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации, а в феврале 2024-го - заместителем министра иностранных дел по вопросам Европы.В своих выступлениях Барро неоднократно призывал к жестоким мерам и в отношении Российской Федерации, обвинял Россию в пропаганде, информатаках против Франции и "вмешательстве в европейские выборы".Как пишет пресса Пятой республики, назначение Барро, который не имеет опыта дипломатической работы, на должность главы внешнеполитического ведомства указывает, что президент страны Эммануэль Макрон стремится сохранить область дипломатии под своим контролем - конституция это не запрещает.
https://1prime.ru/20240916/otstavka-851590989.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_27cdbedb2119bb637a7352d0287c473b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, мид, назначение
Политика, ФРАНЦИЯ, МИД, назначение
20:52 21.09.2024 (обновлено: 21:11 21.09.2024)
 
Во Франции назначили нового главу МИД

ТВ: новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© AFP / Ludovic Marin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал пост министра-делегата по вопросам Европы, передает телеканал BFMTV, ссылаясь на утвержденный список правительства Мишеля Барнье.
Барро окончил Высшую коммерческую школу Парижа и Институт политических исследований (Sciences Po). Его карьера в политике началась в 2015 году, когда он вступил в центристскую партию "Демократическое движение" (MoDem). Через два года стал депутатом Национального собрания. В 2022-м Барро занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации, а в феврале 2024-го - заместителем министра иностранных дел по вопросам Европы.
В своих выступлениях Барро неоднократно призывал к жестоким мерам и в отношении Российской Федерации, обвинял Россию в пропаганде, информатаках против Франции и "вмешательстве в европейские выборы".
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен
16 сентября, 10:43
Как пишет пресса Пятой республики, назначение Барро, который не имеет опыта дипломатической работы, на должность главы внешнеполитического ведомства указывает, что президент страны Эммануэль Макрон стремится сохранить область дипломатии под своим контролем - конституция это не запрещает.
 
ПолитикаФРАНЦИЯМИДназначение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала