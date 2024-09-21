https://1prime.ru/20240921/naznachenie-851701994.html

Во Франции назначили нового главу МИД

Во Франции назначили нового главу МИД - 21.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции назначили нового главу МИД

Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал пост министра-делегата по вопросам Европы, передает телеканал BFMTV, ссылаясь | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T20:52+0300

2024-09-21T20:52+0300

2024-09-21T21:11+0300

политика

франция

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назначение

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал пост министра-делегата по вопросам Европы, передает телеканал BFMTV, ссылаясь на утвержденный список правительства Мишеля Барнье. Барро окончил Высшую коммерческую школу Парижа и Институт политических исследований (Sciences Po). Его карьера в политике началась в 2015 году, когда он вступил в центристскую партию "Демократическое движение" (MoDem). Через два года стал депутатом Национального собрания. В 2022-м Барро занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации, а в феврале 2024-го - заместителем министра иностранных дел по вопросам Европы.В своих выступлениях Барро неоднократно призывал к жестоким мерам и в отношении Российской Федерации, обвинял Россию в пропаганде, информатаках против Франции и "вмешательстве в европейские выборы".Как пишет пресса Пятой республики, назначение Барро, который не имеет опыта дипломатической работы, на должность главы внешнеполитического ведомства указывает, что президент страны Эммануэль Макрон стремится сохранить область дипломатии под своим контролем - конституция это не запрещает.

https://1prime.ru/20240916/otstavka-851590989.html

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франция, мид, назначение