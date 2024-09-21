https://1prime.ru/20240921/naznacheniya-851702333.html

Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД

Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД - 21.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД

Депутат от партии президента Эммануэля Макрона 33-летний Антуан Арман назначен новым главой Минфина Франции. Министерство внутренних дел в новом правительстве... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T22:01+0300

2024-09-21T22:01+0300

2024-09-21T22:02+0300

политика

франция

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Депутат от партии президента Эммануэля Макрона 33-летний Антуан Арман назначен новым главой Минфина Франции. Министерство внутренних дел в новом правительстве Пятой республики возглавил 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента в социальной сети Х.Арман был избран депутатом в июне 2022 года. Последние два месяца он возглавлял комиссию по экономическим вопросам в Национальном собрании - нижней палате французского парламента.Ретайо с 2014 года возглавляет фракцию республиканцев в Сенате, верхней палате парламента. Он последовательно занимает жесткую позицию по отношению к партии президента Франции Эммануэля Макрона. Призывал к проведению референдума, в том числе, по вопросу иммиграции.

https://1prime.ru/20240921/naznachenie-851701994.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, правительство