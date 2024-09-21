https://1prime.ru/20240921/naznacheniya-851702333.html
Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД
Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД - 21.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД
Депутат от партии президента Эммануэля Макрона 33-летний Антуан Арман назначен новым главой Минфина Франции. Министерство внутренних дел в новом правительстве... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T22:01+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Депутат от партии президента Эммануэля Макрона 33-летний Антуан Арман назначен новым главой Минфина Франции. Министерство внутренних дел в новом правительстве Пятой республики возглавил 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента в социальной сети Х.Арман был избран депутатом в июне 2022 года. Последние два месяца он возглавлял комиссию по экономическим вопросам в Национальном собрании - нижней палате французского парламента.Ретайо с 2014 года возглавляет фракцию республиканцев в Сенате, верхней палате парламента. Он последовательно занимает жесткую позицию по отношению к партии президента Франции Эммануэля Макрона. Призывал к проведению референдума, в том числе, по вопросу иммиграции.
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франция, правительство
Политика, ФРАНЦИЯ, правительство
Во Франции назначили новых глав Минфина и МВД
Новым главой Минфина Франции назначен Антуан Арман, МВД возглавил Бруно Ретайо
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Депутат от партии президента Эммануэля Макрона 33-летний Антуан Арман назначен новым главой Минфина Франции. Министерство внутренних дел в новом правительстве Пятой республики возглавил 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента в социальной сети Х.
Арман был избран депутатом в июне 2022 года. Последние два месяца он возглавлял комиссию по экономическим вопросам в Национальном собрании - нижней палате французского парламента.
Во Франции назначили нового главу МИД
Ретайо с 2014 года возглавляет фракцию республиканцев в Сенате, верхней палате парламента. Он последовательно занимает жесткую позицию по отношению к партии президента Франции Эммануэля Макрона. Призывал к проведению референдума, в том числе, по вопросу иммиграции.