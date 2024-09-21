https://1prime.ru/20240921/peydzher-851699941.html

Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана

Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана - 21.09.2024, ПРАЙМ

Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана

Ни одно венгерское предприятие или специалист не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщило венгерское... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T15:01+0300

2024-09-21T15:01+0300

2024-09-21T15:01+0300

венгрия

ливан

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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Ни одно венгерское предприятие или специалист не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщило венгерское управление по защите конституции. В ведомстве уточнили, что на постоянной основе информируют международные организации и комиссию по национальной безопасности парламента Венгрии о результатах расследования взрыва девайсов. "Результаты четко установили, что так называемые пейджеры никогда не находились на территории Венгрии, и ни одна венгерская компания или специалист не были вовлечены в их производство или модификацию", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном пресс-службой правительства. Ранее агентство Bloomberg писало, что след от пейджеров ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению, связанному с тайваньской компанией Gold Apollo, чей бренд был указан на устройствах

https://1prime.ru/20240918/peydzher-851649544.html

венгрия

ливан

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венгрия, ливан