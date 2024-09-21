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Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана - 21.09.2024, ПРАЙМ
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Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана
Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана - 21.09.2024, ПРАЙМ
Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана
Ни одно венгерское предприятие или специалист не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщило венгерское... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T15:01+0300
2024-09-21T15:01+0300
венгрия
ливан
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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Ни одно венгерское предприятие или специалист не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщило венгерское управление по защите конституции. В ведомстве уточнили, что на постоянной основе информируют международные организации и комиссию по национальной безопасности парламента Венгрии о результатах расследования взрыва девайсов. "Результаты четко установили, что так называемые пейджеры никогда не находились на территории Венгрии, и ни одна венгерская компания или специалист не были вовлечены в их производство или модификацию", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном пресс-службой правительства. Ранее агентство Bloomberg писало, что след от пейджеров ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению, связанному с тайваньской компанией Gold Apollo, чей бренд был указан на устройствах
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венгрия
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венгрия, ливан
ВЕНГРИЯ, ЛИВАН
15:01 21.09.2024
 
Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана

Спецслужбы Венгрии: фирмы страны не производили взорванные в Ливане пейджеры

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Ни одно венгерское предприятие или специалист не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщило венгерское управление по защите конституции.
В ведомстве уточнили, что на постоянной основе информируют международные организации и комиссию по национальной безопасности парламента Венгрии о результатах расследования взрыва девайсов.
"Результаты четко установили, что так называемые пейджеры никогда не находились на территории Венгрии, и ни одна венгерская компания или специалист не были вовлечены в их производство или модификацию", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном пресс-службой правительства.
Ранее агентство Bloomberg писало, что след от пейджеров ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению, связанному с тайваньской компанией Gold Apollo, чей бренд был указан на устройствах
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана
18 сентября, 15:51
 
ВЕНГРИЯЛИВАН
 
 
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