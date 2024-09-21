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Кабмин направил допсредства на выплаты пострадавшим в Курской области
Кабмин направил допсредства на выплаты пострадавшим в Курской области - 21.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин направил допсредства на выплаты пострадавшим в Курской области
Российский кабинет министров направил дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, пострадавшим после вторжения ВСУ. Об этом сообщили в... | 21.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-21T10:57+0300
2024-09-21T10:57+0300
2024-09-21T11:12+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский кабинет министров направил дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, пострадавшим после вторжения ВСУ. Об этом сообщили в правительстве.Отмечается, что совокупный объем выплат единовременной материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, составит более 1,5 миллиардов рублей. Уточняется, что каждый гражданин получит выплату в десять тысяч рублей."Правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Правительство РФ
Кабмин направил допсредства на выплаты пострадавшим в Курской области
Кабмин направит дополнительные средства вынужденно уехавшим из Курской области
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российский кабинет министров направил дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, пострадавшим после вторжения ВСУ. Об этом сообщили в правительстве.
Отмечается, что совокупный объем выплат единовременной материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, составит более 1,5 миллиардов рублей. Уточняется, что каждый гражданин получит выплату в десять тысяч рублей.
"Правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Кабмин выделит средства пострадавшим при нападении ВСУ жителям приграничья